В Індії літак не зміг злетіти через рій бджіл

Рейс IndiGo з Сурату до Джайпуру затримано на годину через рій бджіл

Адміністрації аеропорту довелося викликати пожежну бригаду після того, як рій бджіл оточив літак IndiGo в Сураті

Бджолиний рій обліпив корпус літака та затримав виліт рейсу до Індії. Як повідомляє «Главком», про це пише NDTV.

Рейс IndiGo із Сурата до Джайпуру мав вилетіти ввечері в понеділок, 7 липня, але був затриманий як мінімум на 50 хвилин. Співробітники авіакомпанії, які завантажували багаж, першими помітили бджіл, які кружляли біля люка вантажного відсіку літака, і негайно сповістили персонал авіакомпанії та аеропорту.

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«Ми повідомили про це пожежної команди аеропорту. Вони використовували струмінь води з пожежної машини, щоб прибрати бджіл», – сказав представник аеропорту.

За його словами, пожежники раніше не потрапляли до такої ситуації. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у мальовничому французькому місті Орійак стався безпрецедентний інцидент, коли рій розлючених бджіл атакував туристів та місцевих жителів. Комахи, які довгі роки мирно жили на даху престижного готелю Hotel de Bordeaux, раптово перетворилися на справжню загрозу для оточення. За даними місцевої влади, в результаті нападу постраждали 24 людини, троє з яких перебувають у критичному стані через тяжку алергічну реакцію.