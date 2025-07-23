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«Бурити і бурити!»: Лукашенко взявся активно шукати нафту в Білорусі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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«Бурити і бурити!»: Лукашенко взявся активно шукати нафту в Білорусі
Лукашенко знову вимагає активізувати пошуки нафти в Білорусі
фото із відкритих джерел

Лукашенко вимагає вийти на обсяги видобутку нафти щонайменше у 2 млн тонн 

Наступного дня після виявлення найбільшого нафтогазового родовища у Польщі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав активізувати пошуки нафти в його країні. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Олександр Лукашенко провів нараду з питань видобутку вуглеводневої сировини. Лукашенко знову зажадав від вітчизняних нафтовиків наростити розвідку та освоєння нових родовищ. «Треба не розгойдуватися, а бурити й бурити! Але бурити з розумом та з впровадженням нових технологій», – закликав він.  

Лукашенко дорікнув підлеглим за «низькі фактичні темпи виконання робіт із розвідки нових родовищ».
«Власний нафтовидобуток – це не тільки одна із суттєвих ланок енергетичної безпеки країни, а й сировина для експортної продукції з високою доданою вартістю», – пояснив Лукашенко.

Лукашенко повідомив, що на сьогодні у Білорусі відкрито п'ять великих та середніх родовищ нафти та 91 дрібне та дуже дрібне родовище. «Загальносвітова практика така: для забезпечення максимальної ефективності геологорозвідувальних робіт (дуже дорогий цей захід) насамперед починають видобуток із великих за величиною запасів, переходячи до дрібніших», – порадив білоруський диктатор.

Лукашенко і раніше вимагав активізувати пошуки «чорного золота» в Білорусі, дорікаючи працівникам галузі, що вони «погано шукають». На нараді у вівторок він нагадав, що білоруські родовища інтенсивно експлуатували за часів СРСР. Тоді обсяг видобутку досягнув піку на рівні близько 8 мільйонів тонн на рік. Але пізніше у зв'язку із виснаженням великих та середніх родовищ було зниження обсягів видобутку до 1,6 млн тонн у 2016 році. Зараз Лукашенко вимагає вийти на обсяги видобутку щонайменше 2 млн тонн.

Нагадаємо, Польща знайшла найбільше в історії родовище нафти та газу. Канадська компанія Central European Petroleum (CEP) оголосила про відкриття найбільшого в історії Польщі родовища традиційних вуглеводнів. У свердловині в Балтійському морі за 6 км від міста Свиноуйсьце (Swinoujscie) міститься 22 мільйонів тонн сирої нафти та 5 мільярдів кубічних метрів промислового природного газу. 

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Теги: нафта Білорусь Олександр Лукашенко президент диктатор родовище

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