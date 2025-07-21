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Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing
Стали відомі нові подробиці авіакатастрофи в Індії
фото із відкритих джерел

Успішно розшифровано дані з бортових самописців (чорних скриньок) літака Boeing 787-8 Dreamliner

Бюро з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB) успішно розшифрувало дані з бортових самописців літака Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India, що розбився 12 червня. Про це повідомив міністр цивільної авіації Індії Кінджарапу Рамохан Наїду, виступаючи на засіданні парламенту країни, пише «Главком» із посиланням на Yeni Şafak.

За словами міністра, тепер фахівці AAIB мають усю необхідну інформацію для встановлення точних причин трагедії, яка забрала життя 275 людей – 241 з них перебували на борту, ще 34 загинули на землі під час падіння літака на житловий район неподалік міста Ахмедабад (штат Гуджарат).

«AAIB вдалося розшифрувати дані із чорних ящиків. В остаточній доповіді буде подано причину катастрофи. Розслідування проводиться абсолютно неупереджено, з дотриманням усіх норм і стандартів», – наголосив Наїду.
Він також засудив поспішні публікації у ЗМІ, де висувалися версії без офіційних підтверджень. Міністр звернувся до товариства із закликом виявити повагу до процесу розслідування та дочекатися офіційних висновків.

Раніше Федерація індійських пілотів звернулася з вимогою до видань The Wall Street Journal та Reuters зі спростуванням опублікованих ними припущень про можливу провину пілотів. Обидві редакції посилалися на анонімні джерела, припустивши, що капітан літака міг навмисно відключити перемикачі подачі палива в обидва двигуни, що, на думку Федерації, є безвідповідальним та неетичним кроком без офіційних висновків.

Попередній звіт AAIB, опублікований 2 липня, дійсно підтвердив, що обидва паливні перемикачі були відключені, але при цьому розшифрування записів переговорів у кабіні вказує на те, що капітан і другий пілот не розуміли того, що відбувається. Один із них запитав: «Чому ви відключили перемикачі подачі палива?», потім отримав відповідь: «Я цього не робив». За словами міністра, фінальний звіт буде опубліковано після завершення всіх етапів аналізу, включаючи експертизи обладнання та незалежні експертні висновки.

Нагадаємо, 12 червня Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India після зльоту впав на житловий район біля міста Ахмедабад на заході Індії. Літак виконував рейс до Лондона. Під час аварії загинули 275 людей – 241 перебували на борту, ще 34 особи загинули на землі.

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Теги: Індія пілот розслідування літак міністр

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