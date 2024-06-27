Чехія та Туреччина зіграли «найбрудніший» матч в історії чемпіонатів Європи з футболу

На полі розв'язалася сутичка за участю гравців і персоналу двох команд

У вирішальному матчі групової стадії Євро-2024 з футболу між командами Чехії та Туреччині було встановлено антидосягнення. У поєдинку, що завершився із рахунком 2:1 на користь турків, було виписано рекордну кількість карток. Про це пише Суспільне.

Румунський головний арбітр Іштван Ковач показав одразу 16 попереджень та виписав два вилучення.

Дві перші жовті картки в матчі отримав один футболіст – чеський хавбек Антонін Барак. Вже на 20-й хвилині він був вилучений – це найбільш рання червона картка в історії Євро.

До перерви з боку Туреччини жовті картки отримали Саліх Озджан та Кенан Їлдиз. Форвард чехів Патрік Шик після пів години поєдинку був попереджений, навіть не перебуваючи на полі – жовта за неспортивну поведінку.

До закінчення основного часу другого тайму Ковач виписав шість жовтих карток футболістам Туреччини – автор голу Хакан Чалханоглу та Самет Акайдин відтак пропустять 1/8 фіналу – та ще дві для гравців Чехії.

Забивши переможний гол на 90+4-й хвилині, Туреччина емоційно святкувала фінальний свисток Ковача.

На полі розв'язалася сутичка за участю гравців і персоналу двох команд.

Другу червону картку вже після завершення гри отримав форвард чехів Томаш Хори. Попереджені були Томаш Соучек (Чехія) та Арда Гюлер (Туреччина).

Завершивши груповий раунд з одним балом, Чехія посіла останнє місце квартету F та достроково завершила чемпіонат. Туреччина зіграє у плей-оф Євро вперше з 2008 року, коли здобула бронзові медалі. На Туреччину в 1/8 фіналу очікує матч із Австрією.