Чи обов'язково знищувати Керченський міст для визволення Криму? Командувач ВМС відповів

Навіть після кількох атак Кримський міст залишається ланцюжком поставок для окупаційних військ

Для звільнення тимчасово окупованого Криму необхідно знищити Керченський міст, оскільки він є елементом логістики. А вся військова логістика росіян має бути знищена для перемоги. Про це заявив командувач Військово-морських сил ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Військовий відповів, чи вважає він реалістичною метою захід українських кораблів до Севастополя.

«Це як у російській пісні – «я знаю то, что невозможное возможно». Звичайно, інакше бути не може. Я вже казав, що ми повинні до кінця дійти», – наголосив Неїжпапа.

Він підкреслив, що для звільнення Криму необхідно знищити Керченський міст.

«Кримський міст – це логістичний ланцюг, який працює на агресора. І всі логістичні ланцюги для перемоги мають бути знешкоджені. Тому, звичайно, є така ціль. Напевно, не в таких обсягах (забезпечує військові поставки, – ред.), які були у 2022 році, тому що він був уражений. Але все ж таки залишається ланцюжком поставок для окупаційних військ», – пояснив командувач ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що Кримський міст пережив уже дві потужні атаки Сил оборони України. Зокрема, 8 жовтня 2022 року, близько 06:00, трапився вибух на залізничній гілці моста. Крім того, 17 липня 2023 року, о 03:04 та о 03:20, міст було атаковано двома безпілотниками, унаслідок чого обвалився один із прольотів.

До відома, за словами Неїжпапи, Чорноморський флот Російської Федерації був змушений перебазувати «майже всі» боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ.

Як повідомлялося, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець». Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

Раніше стало відомо, що Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

Також повідомлялося, основна мета Сил оборони – ізолювати Крим, відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України та припинити діяльність півострова як логістичного центру окупантів.