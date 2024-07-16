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У росіян є дефіцит снарядів. Генштаб повідомив, як це вплине на війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У росіян є дефіцит снарядів. Генштаб повідомив, як це вплине на війну
Щодо забезпечення снарядами ЗСУ, то на сьогодні відчутно збільшилася допомога західних партнерів боєприпасами 155-го калібру
фото ілюстративне

Якщо у травні співвідношення відстріляних снарядів було 1:7 на користь РФ, то зараз – 1:3

У російських військ помітний певний дефіцит снарядів: якщо у травні вони випускали по позиціях Сил оборони України усемеро разів більше снарядів, ніж артилерія ЗСУ – по ворожих позиціях, то у липні це співвідношення стало 3:1. Про це повідомило «Главкому» джерело у Генеральному штабі ЗСУ.

На думку співрозмовника «Главкома», такий досить умовний снарядний дефіцит у ворога тимчасовий, адже Росія нарощує обсяги виробництва і також чекає на боєприпаси з Північної Кореї.

Водночас у противника стало більше FPV-дронів, і сьогодні Збройні сили РФ щодня застосовують на фронті понад 1300 БПлА такого типу. Проте, як зауважує джерело в Генштабі, наші Сили оборони застосовують проти ворога ще більшу кількість бойових дронів.

Щодо забезпечення снарядами Збройних сил України, то на сьогодні відчутно збільшилася допомога західних партнерів боєприпасами 155-го калібру, кажуть у Генштабі, але водночас є відчутний брак інших калібрів, зокрема до старої зброї радянського зразка, вкрай мало осколково-фугасних снарядів для танків.

Ця ситуація впливає на ведення бойових дій, підкреслюють у Генштабі.

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що найважчі бої сьогодні точаться за Білогорівку (це останній неокупований населеинй пункт Луганської області), у районі Торецька та селища Нью-Йорк на Донеччині, і на Покровському напрямку. 

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Теги: росія Генштаб боєприпаси

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