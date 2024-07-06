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Колишнього капітана Повітряних сил ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Колишнього капітана Повітряних сил ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі
Після окупації Криму Російською Федерацією в 2014 році капітан відмовився виконувати накази свого командування
фото: Центр журналістських розслідувань

Кияшка суд заочно визнав винним у дезертирстві та державній зраді

 

Вінницький міський суд заочно визнав колишнього заступника начальника командного пункту з озброєння військової частини А-3009 тактичної групи Повітряних Сил «Крим» ЗСУ винним у дезертирстві і державній зраді. Йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це йдеться в рішенні суду.

Після окупації Криму Російською Федерацією в 2014 році капітан відмовився виконувати накази свого командування щодо передислокації до військової частини на території, що контролюється урядом України.

За інформацією Центру журналістських розслідувань (ЦЖР), мова йде про 47-річного Олександра Кияшка.

Крім того, він не зв'язався з командуванням щодо свого місцеперебування. У повідомлені вказано, що через кілька років після окупації Росією півострова Кияшко з'явився у форменому одязі Збройних сил Російської Федерації. Його помітили під час церемонії початку бойового чергування зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» в окупованому Севастополі.

Кияшка суд заочно визнав винним у дезертирстві та державній зраді. Йому загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферму, яка проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. Під час комплексних заходів затримано двох організаторів, вони масово поширювали дезінформацію про війну в Україні, а також прагнули штучно дискредитувати Сили оборони. Про це повідомляє пресслужба СБУ.Як зазначається, організатори створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені голови Служби безпеки та начальника Головного управління розвідки Міноборони.

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Теги: озброєння Міноборони Крим

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