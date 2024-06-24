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Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ, ЄС затвердив 14-й пакет санкцій. Головне за 24 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ, ЄС затвердив 14-й пакет санкцій. Головне за 24 червня
фото з відкритих джерел

Бригадний генерал Андрій Гнатов став командувачем Об’єднаних сил ЗСУ

Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ, ЄС затвердив 14-й пакет санкцій проти РФ, ракетний удар по Одесі. «Главком» склав добірку новин 24 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

«Обговорили кадрові питання у ЗСУ. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова», – наголосив він.

ЄС затвердив 14-й пакет санкцій проти РФ

Країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії. Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдадуть подальшого удару по режиму Путіна і тим, хто зберігає його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України.

Як повідомляється, ці заходи спрямовані на те, щоб націлитись на такі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, та ще більше ускладнити обхід санкцій ЄС.

Глава Бундесрату прибула до Києва

Сьогодні, 24 червня, прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ, яка очолює німецький Бундесрат, прибула до Києва. Вона мала провести переговори з політичним керівництвом України.

Швезіґ заявила, що цей візит є «знаком солідарності всіх 16 федеральних земель з Україною». Вона стала першою главою Бундесрату, що відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, за словами Швезіґ, своїм візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які можна почути особливо на сході Німеччини. Її завданням на посаді очільниці федеральної землі є зокрема захист курсу федерального уряду від подібних настроїв, зазначила вона.

Сили оборони уразили понад 30 нафтопереробних заводів і нафтобаз РФ

Україна пошкодила понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз Російської Федерації.

«Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не проблема. Разом з успіхами Головного управління розвідки та наших Збройних сил це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України», – наголосив він.

Ракетний удар по Одесі

Уранці понеділка, 24 червня, в Одесі пролунали вибухи, після чого здійнялася хмара диму. Росіяни запустили по місту «Іскандери» і влучили по цивільній інфраструктурі. Унаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі.

Станом на 13:10 було відомо про чотирьох постраждалих: 19-річного хлопця та трьох чоловіків 50, 48 і 58 років. Поранених ушпиталили, лікарі надають всю необхідну допомогу. 

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Теги: Володимир Зеленський Європейський союз ЗСУ санкції війна

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