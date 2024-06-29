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США наступного тижня оголосять про новий пакет допомоги Україні – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США наступного тижня оголосять про новий пакет допомоги Україні – ЗМІ
США почали постачати в Україну ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році
фото: root-nation

Очікується, що пакет військової допомоги буде оприлюднено в понеділок

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить у понеділок про надання Україні пакету допомоги на $150 млн, який включатиме ракети-перехоплювачі HAWK і артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Очікується, що пакет військової допомоги буде оприлюднено в понеділок. Окрім перехоплювачів HAWK та артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, пакет включатиме інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України, додали джерела.

США почали постачати в Україну ракети-перехоплювачі HAWK у 2022 році.

Як повідомлялося, уряд Сполучених Штатів Америки збирається призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до тих пір, поки Україна не отримає достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії.

Також адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасування заборони розміщення американських військових в Україні. Про це пише видання Daily Mail з посиланням на слова відразу чотирьох американських чиновників.

Одна з причин, через які США задумалися про розміщення військових підрядників в Україні, – постачання винищувачів F-16, які є вкрай складними в обслуговуванні та швидко вийдуть з ладу без професійного ремонту.

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Теги: США Україна боєприпаси військова допомога

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