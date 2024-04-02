Росія планує знизити морський експорт дизпалива через успішні атаки на НПЗ – Bloomberg

Через енергетичні санкції Заходу Росія більше не постачає дизель до Європи

Завантаження дизельного палива з трьох основних портів Росії цього місяця впадуть приблизно до 2,29 млн тонн

Росія планує скоротити щоденний морський експорт дизельного палива у квітні до найнижчого рівня за п'ять місяців, після успішної атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Про це повідомляє Bloomberg.

Завантаження дизельного палива з трьох основних портів Росії на Чорному та Балтійському морях цього місяця впадуть приблизно до 2,29 млн тонн, включаючи обсяги з Білорусі, йдеться у публікації.

Згідно з розрахунками, які ґрунтуються на даних компанії Kpler, це трохи понад 569 тис. барелів на день, що на 21% менше у порівнянні із фактичним щоденним експортом близько 724 тис. барелів з тих же портів у березні.

«Росія скорочує поставки дизельного палива морським транспортом після того, як тижневі темпи переробки сирої нафти впали до 10-місячного мінімуму після атак українських безпілотників. Сезонне технічне обслуговування, яке має тривати до літа, тимчасово зменшує пропускну спроможність деяких російських НПЗ, також створює тиск на національні потоки дизельного палива», – йдеться у повідомленні.

Західні енергетичні санкції завадили Росії постачати дизель до Європи. Але скорочення потоків від одного з найбільшого у світі виробника палива може підвищити ціни на ринку, який уже постраждав від нападів на судноплавство в Червоному морі та збої регіональних нафтопереробних заводів.

Bloomberg із посиланням на заяву 29 березня віцепрем'єра РФ Олександра Новака зазначає, що Росія не планує забороняти експорт дизельного палива.

«Ми виробляємо достатньо дизеля, вдвічі більше, ніж потребує внутрішній ринок», – сказав Новак.

Олександр Новак зазначив, що якщо Росія запровадить заборону, то національна нафтопереробна промисловість зіткнеться з надлишком запасів.

«План експорту дизельного палива на квітень, який бачив Bloomberg, показує лише потоки, що доставляються трубопроводами до трьох ключових внутрішніх портів. Не включає менші обсяги, що відправляються на експорт залізницею та поза нафтопродуктопровідною системою ПАТ «Транснєфть». Фактичні потоки можуть відрізнятися залежно від погоди та попиту з боку іноземних клієнтів», – пише видання.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 березня у Самарській області Росії спалахнув Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Місцеві жителі заявили, що перед пожежею чули звуки безпілотників – пролунало два вибухи. На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що конструкції охопив сильний вогонь, йде дим.