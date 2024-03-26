Росія експортує нафту до КНДР всупереч санкціям ООН, – FT

Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі вирушили з порту «Восточний» до північнокорейського порту Чхонджин, де розвантажилися

У 2017 році ООН наклали санкції на постачання нафти у КНДР у відповідь на випробування ядерної зброї

Росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН. Це сильніше зміцнює зв'язки між авторитарними режимами і завдає нового удару міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяну. Про це йдеться у новому матеріалі Financial Times.

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Щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вийшли цього місяця з нафтопродуктами порту «Восточний» на Далекому Сході Росії, згідно з супутниковими знімками, наданими Financial Times британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI).

Експорт російської нафти до КНДР Інфографіка – Financial Times

Постачання, що розпочалися 7 березня, є першими задокументованими прямими морськими поставками з Росії з тих пір, як Рада Безпеки ООН – зі схвалення Москви – запровадила суворі обмеження на постачання нафти у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї Пхеньяном.

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«Ці поставки нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху», – сказав Х'ю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї.

Усі судна, що плавають під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, підійшли до одного й того ж причалу російської нафтової компанії у порту Восточний, де вони навантажилися.

«Деякі з цих судів також внесені до списку ООН, а це означає, що їм навіть не можна допускати захід в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб вони займалися постачанням нафти», – заявив Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI

Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі вирушили з порту «Восточний» до північнокорейського порту Чхонджин, де розвантажилися.

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Нагадаємо, Індійські переробники відмовилися приймати танкери з російською нафтою через санкції.

Крім того, за інформацією співрозмовників видання, НПЗ «ретельно перевіряють» право власності на кожне судно, щоб переконатися, що воно не пов'язане з компанією, яка потрапила під санкції. Два танкери, як пише видання, провели біля берега кілька тижнів в очікуванні вказівок про розвантаження.

Також РФ змусила власні компанії скоротити видобуток нафти. Видобуток нафти в Росії у квітні, травні та червні знизиться приблизно на 3,6%, 4,1% та 4,9% відповідно, порівнюючи з березнем, згідно з розрахунками Reuters.