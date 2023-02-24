Путін ні до чого. Аналітики роз’яснили, чому азіатські бренди лишаються у Росії
Через рік після початку повномасштабного вторгнення лише 100 азійських компаній призупинили, або скоротили свою діяльність у Росії, а інші зайняли вичікувальну позицію
Протягом кількох тижнів після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року реакція корпоративного світу виявила розкол між Сходом і Заходом. Північноамериканські та європейські компанії поспішили розірвати зв’язки з Росією. З понад 1100 компаній, які оголосили про плани вийти з Росії або скоротити або призупинити діяльність у країні, включаючи такі відомі компанії, як McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Apple і Nike, менш ніж 100 було з Азії. За рік кількість їх не зросла. Такі дані наводить Інститут керівників (CELI) Єльської школи менеджменту, пише Аljazeera.
На Японію припадає більше половини азійських компаній, які вирішили не працювати у Росії, і лише кілька насправді потужних компаній з Китаю, Індії та Південної Кореї вирішили і насправді розірвали бізнесові зв'язки із країною-агресором.
Згідно з даними CELI, загалом лише 12 китайських та індійських компаній, включаючи Bank of China і Tata Steel, припинили співпрацю.
Причина – у культурі?
На думку аналітиків, розбіжності між Сходом і Заходом у діловому світі вказують на різне уявлення щодо актуальності військового конфлікту для їхнього регіону.
«Росія багато в чому більш далека для Азії та азіатів. Коли Росія згадується та стоїть на порядку денному в Азії, це здебільшого стосується питань енергетики та торгівлі, а не глобальних питань холодної війни та колективної суспільної пам’яті», – сказав Мартін Ролл, консультант із брендингу в Сінгапурі та автор Стратегії азіатського бренду.
«Тому війна в Україні для них більш віддалена від Азії. Це не означає, що Азія і азіати цього не бачать або їм байдуже, просто війна далеко. У світі багато конфліктів, і війна в Україні є одним із них, хоча й безпрецедентного масштабу», – додає він.
Японія, близький союзник Сполучених Штатів, який також бере участь у низці територіальних суперечок з Росією, зайняла, безумовно, найжорсткішу позицію проти Москви в регіоні, запровадивши кілька раундів санкцій проти російських посадовців та організацій.
У Китаї та Індії, які відмовилися засуджувати Росію чи вводити санкції, а також нарощуючи російський імпорт енергоресурсів, багато найбільших брендів, включаючи індійського автовиробника Bajaj Auto та китайських технологічних гігантів Alibaba та Didi, продовжували спокійно працювати із РФ.
У Південній Кореї, союзнику США, який намагався виділити більш деталізовану позицію щодо Росії порівняно з сусідньою Японією, лише п’ять компаній оголосили про призупинення своїх операцій у Росії, включаючи флагманські компанії Samsung і Hyundai.
Сінгапур, Малайзія та В’єтнам, які традиційно прагнули збалансувати свої зв’язки між Сходом і Заходом, теж мають по п’ять компаній, які публічно прагнули дистанціюватися від Росії.
Засновник і виконавчий директор Fusionbrand, консультанта з брендингу в Куала-Лумпурі, Малайзія Маркус Осборн сказав, що неоднозначне ставлення до війни відображає давню огиду до втручання в конфлікти за кордоном.
«Я думаю, що це, по суті, культурне – небажання втручатися в справи іншої країни, – особливо коли вона така віддалена в географічному, ідеологічному та інших планах. І вони можуть думати, якщо ми втрутимося, то щось станеться і в нашому регіоні виникне конфлікт», – сказав він
Війна, однозначно, загострила глобальну кризу, оскільки ціни на продовольство, нафту та добрива різко зросли в усьому світі, ускладнивши внутрішні проблеми для багатьох азіатських країн .У той час як компанії на Заході зазнали серйозного тиску, щоб уникати Росії, брендам в Азії може бути складніше переорієнтуватися.
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