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Глава Пентагону розповів, чим закінчиться війна в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Глава Пентагону розповів, чим закінчиться війна в Україні
Остін також зазначив, що Китай поки не закрив питання можливої передачі озброєнь РФ
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін: «Поки Україна продовжує проводити операції і працювати над поверненням своєї території, ми будемо там з ними»

Війна розпочата Росією проти України буде закінчена переговорами. Але вони почнуться лише тоді, коли війська росіян будуть виведені з української території. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю каналу CNN.

За словами Остіна, врешті-решт війна закінчиться переговорами і українська сторона вимагає для цього виведення російських військ зі своєї території. «Це буде їх відправною точкою, але нехай українці говорять самі за себе», – сказав глава Пентагону.

Він додав, що можливості, які США надають Україні, дозволять ЗСУ «почати змінювати динаміку на полі бою». «Поки Україна продовжує проводити операції і працювати над поверненням своєї території, ми будемо там з ними», – сказав він.

У зв'язку з цим Остін також зазначив, що Китай поки не закрив питання можливої передачі озброєнь РФ. «Я зв'язався з китайським колегою і сказав, що це буде серйозною помилкою, якщо Китай зробить це, оскільки ситуація ускладниться», – зазначив він.

Нагадаємо, речник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Китай не збирається продавати Росії дрони-камікадзе для війни проти України. 

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Теги: війна Китай українці Україна США Пентагон

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