Дружина окупанта поскаржилась на жахливі умови рашистів

Жінка розповіла, що російським солдатам не надали житло і вони вимушені самі його будувати у лісі

Дружина російського окупанта у телефонній розмові зним поскаржилась на те, що командування не забезпечує своїх підлеглих. Про це повідомляє ГУР МО України.



В ході розмови жінка розповіла, що російським солдатам не надали житло і вони вимушені самі його будувати у лісі. Окрім цього їм не постачають продукти харчування, воду та цигарки. Вони сидять голодні.

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«Зараз тут у посадці, під чистим небом з того, що спиляли, збили собі будиночок. Не привезли ні цигарок, ні води, ні їжі», – каже вона.

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Нагадаємо, що окупант поскаржився знайомому, що у новорічних вибухах в Макіївці винне керівництво російської армії, котре розмістило військових занадто близько до лінії фронту.