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Маск цинічно прокоментував схвалену допомогу Україні: Подоляк відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Маск цинічно прокоментував схвалену допомогу Україні: Подоляк відповів
Подоляк сказав, що Росія мусить залишити територію України, повернути вкрадене і відновити верховенство міжнародного права
фото: Reuters

«Коли хтось зі світових інфлюенсерів (наприклад Ілон Маск) вперто говорить про... «відсутність стратегії виходу з російсько-українського конфлікту», доводиться вкотре дивуватися дефіциту простої логіки в сучасному світі», – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що єдиною можливою стратегією виходу з війни виведення російських військ з території України. Про це він написав у соцмережі Х у відповідь на допис американського бізнесмена Ілона Маска.

«Коли хтось зі світових інфлюенсерів (наприклад Ілон Маск) вперто говорить про... «відсутність стратегії виходу з російсько-українського конфлікту», доводиться вкотре дивуватися дефіциту простої логіки в сучасному світі. Тому що реалістична, об’єктивна «стратегія виходу» надзвичайно проста. Агресор (РФ) беззастережно залишає чужу суверенну територію – і гаряча фаза війни негайно припиняється», – йдеться у дописі.

Радник керівника Офісу Президента наголосив, що Росія мусить залишити територію України, повернути вкрадене і відновити верховенство міжнародного права.

«Що в цьому складного? Яку іншу стратегію виходу слід шукати/обговорювати? І чи можна щось побудувати лише на несправедливості?», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск, який зайняв проросійську позицію у війні в Україні, непрямо звинуватив владу США у продовженні «вічної війни». Так американський винахідник прокоментував ухвалення Конгресом США нового пакета військової допомоги Україні. Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги українським військовим силам.

До слова, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

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Теги: Ілон Маск Михайло Подоляк Україна війна США

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