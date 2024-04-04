Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка розповіла про наслідки атаки по заводу в Татарстані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка розповіла про наслідки атаки по заводу в Татарстані
За словами розвідки, атака безпілотників призвела до значних руйнувань на підприємстві в Татарстані
фото з соцмереж

За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збирання «Шахедів»

Атака безпілотників по заводу з виробництва «Шахедів» у Татарстані призвела до значних руйнувань на підприємстві. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов зауважив, що наразі розвідка не коментує, якими саме безпілотниками було уражено завод з виробництва «Шахедів». Він зауважив, що це були «добрі літальні об'єкти», які долетіли в кілька військових об'єктів в Татарстані.

«За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збирання «Шахедів». Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства», – сказав він.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод.

Зокрема представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов  заявив, що для ударів по об’єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалася зброя іноземного виробництва.

Представник розвідки не пояснив, чим саме могли бути уражені об’єкти на території РФ, які знаходяться на відстані понад 1000 км від України, але запевнив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів «розвивається дуже динамічно».

Згодом Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки. Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН про засудження ударів по об'єктах у російському Татарстані. Він вважає, що партнери України мають підтримувати українські відповіді на атаки РФ. 

До відома, у місті Єлабуг російська влада організувала масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії.

Читайте також: Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані
Теги: війна росія безпілотник завод дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли до влади прийшов Путін, той почав будувати жорстку виконавчу вертикаль, нехтуючи конституційним федеративним статусом країни
Вмирати можна, вибирати – ні
Сьогодні, 11:01
Експорт Вірменії до Росії зріс на 430%
Вірменія постачає у Росію товари в обхід санкцій: що відомо
1 квiтня, 23:54
Масована атака по Україні та кадровий землетрус в Офісі президента. Головне за 29 березня
Масована атака по Україні та кадровий землетрус в Офісі президента. Головне за 29 березня
29 березня, 21:00
Роман Слободянюк, гендиректор підприємства «Запоріжсталь»
«Запоріжсталь» долучилася до допомоги постраждалим від ракетної атаки на місто
23 березня, 13:18
Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх
РФ викрадає українських дітей: Палата представників США ухвалила резолюцію
20 березня, 16:07
Китай погрожує бойкотувати мирні саміти, якщо на них не буде присутньою Росія
Мирні переговори без Росії. Китай попередив про наслідки
18 березня, 22:02
РФ заявила про атаку безпілотників на Москву
РФ заявила про атаку безпілотників на Москву
17 березня, 04:50
На пункті пропуску «Мядінінкай» митники зупинили автомобіль Audi Q7 з російськими номерами
Литва вперше конфіскувала авто з російськими номерами (фото)
12 березня, 17:37
Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow
Німеччина розглядає варіант обмін ракетами з Британією, щоб допомогти Україні зі зброєю
11 березня, 09:28

Події в Україні

Розвідка розповіла про наслідки атаки по заводу в Татарстані
Розвідка розповіла про наслідки атаки по заводу в Татарстані
Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області: СБУ назвала ймовірну версію
Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області: СБУ назвала ймовірну версію
Що робити ‎обмежено придатним через скасування статусу: пояснення Міноборони
Що робити ‎обмежено придатним через скасування статусу: пояснення Міноборони
Армія РФ майже повністю відновилася після величезних втрат в Україні – Держдеп США
Армія РФ майже повністю відновилася після величезних втрат в Україні – Держдеп США
Росія втретє за добу атакувала Харківщину, є загиблий
Росія втретє за добу атакувала Харківщину, є загиблий
Україна і Латвія найближчим часом почнуть спільно виробляти дрони для ЗСУ
Україна і Латвія найближчим часом почнуть спільно виробляти дрони для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
14K
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
11K
Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці
11K
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
8835
Китай призвів до глобального надлишку сонячних панелей
7102
Похрестився у «Свідка Єгови» під час війни і відмовився воювати. Суд ухвалив вирок

Новини

Потап спробував виправдатися за «російське ретро» в Німеччині: вийшло не дуже
Сьогодні, 17:05
«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Сьогодні, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Сьогодні, 14:05
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
Сьогодні, 13:42
СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua