Розвідка розповіла про наслідки атаки по заводу в Татарстані

За словами розвідки, атака безпілотників призвела до значних руйнувань на підприємстві в Татарстані

За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збирання «Шахедів»

Атака безпілотників по заводу з виробництва «Шахедів» у Татарстані призвела до значних руйнувань на підприємстві. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Юсов зауважив, що наразі розвідка не коментує, якими саме безпілотниками було уражено завод з виробництва «Шахедів». Він зауважив, що це були «добрі літальні об'єкти», які долетіли в кілька військових об'єктів в Татарстані.

«За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збирання «Шахедів». Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства», – сказав він.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод.

Зокрема представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що для ударів по об’єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалася зброя іноземного виробництва.

Представник розвідки не пояснив, чим саме могли бути уражені об’єкти на території РФ, які знаходяться на відстані понад 1000 км від України, але запевнив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів «розвивається дуже динамічно».

Згодом Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки. Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН про засудження ударів по об'єктах у російському Татарстані. Він вважає, що партнери України мають підтримувати українські відповіді на атаки РФ.

До відома, у місті Єлабуг російська влада організувала масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України. Саме тут нещодавно було зведено виробниче поселення, де здійснюється промислове збирання дронів іранської розробки «Шахед». Обсяги нарощуються з кожним днем, що говорить про значущість даного виробництва у подальших військових планах Росії.