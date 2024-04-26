Голова мінфіну США розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ

Єллен сказала, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи без підтримки країни G7 та ЄС

Вашингтон переконаний, що повна конфіскація російських активів є виправданою

Повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

За її словами, активи можуть також служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.

«Це варіант, який обговорювався. Лідери попросили нас надати їм низку варіантів», – сказала Єллен в інтерв’ю виданню, відповідаючи на запитання, чи є основним варіантом перенесення відсотків на ці активи для випуску облігацій або позик для України.

Вона пояснила, що Вашингтон, як і раніше, переконаний, що повна конфіскація російських активів є виправданою з точки зору міжнародного права, але додала, що інші підходи, ймовірно, будуть більш прийнятними для деяких партнерів по G7, які досі мають сумніви щодо певних факторів стримування.

«Європейці зробили дуже конструктивний крок, і більшість російських активів, що зберігаються в Бельгії, тепер конвертовані в готівку, і Euroclear заробляє відсотки на ці активи. Європейський союз погодився відокремити ці відсотки та, по суті, рухатися далі за програмою, за якою вони можуть бути передані Україні. Такий підхід може бути широко підтриманий країнами, які занепокоєні арештом активів. Існує ціла низка варіантів», – зазначила Єллен.

Голова американського мінфіну також сказала, що США навряд чи зможуть конфіскувати російські активи, якщо цю пропозицію не підтримають країни G7 та ЄС.

Вже наприкінці травня міністри фінансів країн-членів G7 повернуться до цього питання на зустрічі, щоб розробити консенсусну пропозицію для представлення її лідерам на червневому саміті.

Нагадаємо, пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько $300 млрд для допомоги Україні замість їх конфіскації набирає популярність серед країн G7.

Як повідомлялося, великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав у середу, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи і використати їх на користь України. Сполучені Штати можуть відмовитися від конфіскації, якщо цю пропозицію не підтримають країни Великої сімки та Євросоюзу.

Як повідомлялося, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України.