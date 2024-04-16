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Олег Романчук Шеф-редактор журналу «Універсум»

Основний союзник США поза НАТО. Україні варто спробувати?

glavcom.ua
Що перешкоджає Україні отримати від Заходу таку ж підтримку для протистояння терористичній державі?
фото: depositphotos.com

«Україна досі не у НАТО. І перспектив найближчим часом стати членом Альянсу не передбачається»

Уночі 14 квітня ряд країн Заходу на чолі з США допомогли Ізраїлю збити майже всі іранські дрони та ракети. Українські громадяни дивуються: чому такої підтримки не має Україна у війні з Росією? Чому Захід не наважується посилити нашу ППО? Боїться через страх перед ядерним терористом?

Якби Україна мала спеціальний статус основного союзника США поза НАТО (Ізраїль такий статус має), то американські Patriot збивали б російські дрони та крилаті ракети в українському небі? Що перешкоджає Україні отримати від Заходу таку ж підтримку для протистояння терористичній державі?

Чи й справді Захід керується не загальнолюдськими цінностями, а лише власними інтересами, підтверджуючи слушність теорії соціал-дарвінізму?

Запитань і справді багато…

На третій день після інавгурації 46-го президента США Володимир Зеленський дав інтерв’ю програмі «Axios» на американському каналі HBO, в якому, зокрема, висловив доволі контроверсійну думку: «У мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не у НАТО?» Помовчимо.

Україна досі не у НАТО. І перспектив найближчим часом стати членом Альянсу не передбачається. На гадку мимоволі спадає легендарна історія з Ходжею Насреддіном, який пообіцяв падишахові за двадцять років навчити віслюка розмовляти. Люди співчували Насреддіну за такий необдуманий вчинок. У відповідь мудрець відказував: «Нічого вічного немає – за цей час або я помру, або падишах помре, або віслюк здохне».

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого 2020 року з ініціативи редакції журналу «Універсум» був оприлюднений лист від українських дипломатів, науковців і письменників до Володимира Зеленського, аби він перед безпековим форумом звернувся до державного керівництва США щодо отримання Україною спеціального статусу основного союзника США – «Основний союзник поза НАТО» (Major Non-NATO Ally – MNNA). Український президент не звернувся.

Тим часом у світі є 18 країн, які не будучи членами НАТО мають цей статус. 3-4 березня 2021 року відбувся дводенний 12-й щорічний американсько-український діалог з питань безпеки (12th Annual US-Ukraine Security Dialogue) під назвою «Розкриття підходу нової адміністрації до найбільш актуальних питань безпеки в Україні».

У чаті цього Online Webinar я поставив учасникам питання щодо перспектив отримання Україною статусу основного союзника США поза НАТО. На нього відразу ж зреагував Bill Taylor, колишній Надзвичайний і повноважний посол США в Україні (2006-2009), а згодом тимчасовий повірений у справах США в Україні (2019-2020).

Дипломат відзначив актуальність теми. За тиждень, 10 березня, під час дискусії на Київському Безпековому форумі Bill Taylor заявив: «Ми можемо надати Україні статус основного, не натівського союзника. Нам для цього не потрібна згода інших країн. Україна мусить про це попросити і США можуть надати такий статус».

Може, таки варто спробувати?

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Теги: росія США НАТО Ізраїль Іран війна Володимир Зеленський Україна

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