Загострення на Близькому Сході. Росія задоволено спостерігає

Чергова війна там точно означатиме ще більше зміщення фокусу від війни в Україні

Іще вчора американські ЗМІ повідомили про можливий напад Ірану на Ізраїль. Увечері Хезбола, контрольована Іраном, з території Лівану запустила по Ізраїлю десятки ракет.

Під вечір європейські країни почали вимагати від своїх громадян негайно залишити Іран, а арабські – Ізраїль.

Джо Байден закликав Іран не нападати на Ізраїль, а Bloomberg пише, що Ізраїль очікує нападу сьогодні, у суботу.

І це до біса погано. Бо чергова війна там точно означатиме ще більше зміщення фокусу від війни в Україні, яка зайшла в фазу цивільного терору і фізичного знищення за сирійським зразком частини українських міст. І навіть це вже не викликає особливої уваги у західної аудиторії.

Така ситуація вимагає максимальної мобілізації усіх форм української дипломатії – від громадської до парламентської, аби допомогу Україні не відділяли від допомоги Ізраїлю, бо щось мені підказує, що росія немало попрацювала заради того, аби палало не лише в центрі Європи…