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Посол України в Німеччині розкритикував скасування соцвиплат для біженців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Посол України в Німеччині розкритикував скасування соцвиплат для біженців
Загалом від початку повномасштабної війни до Німеччини прибуло 304 144 українці призовного віку
фото: Reuters

Український посол у Німеччині розкритикував заклики скасувати виплати для біженців

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв висловив здивування та критику на адресу прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера, який закликав скасувати соціальні виплати «бюргергельд» для українських біженців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutschlandfunk.

В ефірі радіо дипломат заявив, що «проблема з грошовою допомогою полягає не в українцях». Макеєв закликав не робити українських біженців «цапами-відбувайлами» в цьому питанні.

Як відомо, у Німеччині набирає обертів дискусія щодо виплат соціальної допомоги військовозобов'язаним українським чоловікам. Партія ХСС висловлює незадоволення тим, що понад 150 тис українців призовного віку отримують підтримку від німецького уряду на суму близько €1,3 млрд на рік.

Експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр вимагає припинити ці виплати.

«Потрібно покласти край отриманню цивільної допомоги чоловіками-українцями призовного віку. Якщо майже 151 тис українців віком від 18 до 63 років у нас отримують підтримку, то щось тут не так. Ця група осіб не має права на отримання цієї соціальної виплати і повинна або працювати у нас у Німеччині, або проходити військову службу в Україні», – заявляє Штефан Маєр.

Загалом від початку повномасштабної війни до Німеччини прибуло 304 144 українці призовного віку. Станом на березень 2025 року, 150 660 з них були зареєстровані як одержувачі допомоги. Середній розмір щомісячної допомоги на березень цього року становив €882. Таким чином, загальні річні зобов'язання Німеччини перед цією категорією українців становлять €1,328 млрд, що включає базові грошові виплати, а також витрати держави на житло та додаткові потреби.

Нагадаємо, кількість прохачів притулку у Німеччині різко скоротилося. У період з 1 січня по 30 червня поточного року було подано 65 495 клопотань, це майже вдвічі – на 43% – менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це написала газета Welt am Sonntag, повідомляє «Главком».
 
Цифри наводяться у внутрішньому звіті Європейської комісії від 3 липня 2025 року, який є у розпорядженні німецької газети.

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Теги: Німеччина біженці українці посол Олексій Макєєв

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