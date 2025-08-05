«Укрзалізниця» вперше доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

Доправлення вантажу від Гамбурга до українського кордону забезпечила дочірня компанія «Укрзалізниці»

Вперше в історії «Укрзалізниця» організувала перевезення нафтопродуктів з Німеччини до України у власних вагонах. Для цього було використано спеціалізовані цистерни типу Zacns, призначені для європейської колії стандарту 1435 мм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Увесь маршрут від Гамбурга до українського кордону забезпечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. Це дочірня компанія «Укрзалізниці», яка виступає офіційним оператором перевезень на території ЄС.

«Наразі «Укрзалізниці» вдалося переконати ключових гравців паливного ринку скористатися залізничними послугами та нашою логістикою end-to-end за участі дочірньої компанії UZ Cargo Poland. Уже здійснюються регулярні залізничні перевезення з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії та тепер – і з Німеччини. Зокрема, завдяки цим послугам за пів року вдалося наростити обсяги імпорту на 5,4% – до 5,3 млн тонн», – йдеться в заяві.

Водночас загальна динаміка вантажоперевезень залишається негативною: за перше півріччя 2025 року перевезено 79,6 млн тонн вантажів – це на 11,8% менше, ніж торік.

Нагадаємо, у серпні для українців з’явилась можливість скористатись додатковими потягами, які призначила «Укрзалізниця».

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що економіка Російської Федерації перебуває в поганому стані. За словами американського лідера, диктатор Володимир Путін захоче зупинити війну, якщо ціни на нафту впадуть.

До слова, «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.