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Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Максима Алексєєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Максима Алексєєва
Алексєєв віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів
колаж: glavcom.ua

Початок повномасштабного вторгнення РФ Максим Алексєєв зустрів у Маріуполі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Алексєєва.

Максим Алексєєв загинув 24 січня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду

Максим Алексєєв народився 13 квітня 1988 року у місті Бердянськ Запорізької області. Навчався у Бердянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6. Згодом продовжив навчання у Національному аерокосмічному університеті «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «радіотехнологічні системи».

Після завершення навчання долучився до лав 1-го Донецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Початок повномасштабного вторгнення РФ Максим Алексєєв зустрів у Маріуполі
Початок повномасштабного вторгнення РФ Максим Алексєєв зустрів у Маріуполі
фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, був добрим, щирим та готовим завжди допомогти іншим. Дуже відповідально ставився до служби в армії. У вільний час захоплювався велоспортом.

Початок повномасштабного вторгнення зустрів у Маріуполі. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України у лавах 1-го Донецького прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

24 січня 2024 року Максим Алексєєв загинув, захищаючи рідну Україну. Поховали захисника 29 липня 2025 року на Личаківському кладовищі, на полі Почесних поховань новітніх Героїв.

У воїна залишилися батьки, похресники і похресниця, куми, побратими та друзі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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