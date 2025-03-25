«Радіо Свобода» домоглося часткового відновлення фінансування на час судового процесу

Кошти співпрацівникам мають надійти до кінця березня

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) зобов’язалося надати «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» (RFE/RL) частину коштів, виділених йому Конгресом, напередодні запланованих судових слухань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Йдеться, зокрема, про 7,46 млн доларів – суму, що покриває період з 1 по 14 березня, тобто за день до того, як USAGM заявило про припинення надання гранту.

Виплата має відбутися до 26 березня, а RFE/RL отримає кошти до кінця місяця.

Під час засідання суду 24 березня юристка Департаменту юстиції, який представляє USAGM, стверджувала, що грантова угода між USAGM і RFE/RL дає агентству право розірвати угоду, якщо RFE/RL не дотримується положень, викладених у ній.

У відповідь адвокати «Радіо Свобода» заявили, що «не було б жодного сенсу» для Конгресу затверджувати фінансування лише для того, «щоб агентства могли робити все, що їм заманеться».

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення медіаорганізації «Голос Америки». Йшлося також і про припинення державного фінансування програм «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» . Наступного дня, 15 березня, Агентство США з глобальних медіа повідомило про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансувала діяльність «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» в усьому світі.

Президент і генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав такий крок американської влади «величезним подарунком ворогам Америки».

Також «Главком» повідомляв, що «Радіо Свобода» подало до суду на Агентство США з глобальних медіа, а також на чиновників організації, щоб заблокувати їхню спробу припинення федерального гранту.