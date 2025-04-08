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«Один бандюк убил другого». «БРСМ-Нафта» відреагувала на скандальний пост своєї працівниці про Ганула

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Мережа автозаправних комплексів «БРСМ-Нафта» категорично засуджує жорстоке вбивство волонтера Дем’яна Ганула
фото з відкритих джерел

«БРСМ-Нафта» висловила офіційну позицію щодо резонансної ситуації

Мережа автозаправних комплексів «БРСМ-Нафта» оприлюднила офіційну заяву у зв’язку з суспільним резонансом, викликаним публікацією на особистій сторінці однієї з колишніх працівниць компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву «БРСМ-Нафта».

«Мережа автозаправних комплексів «БРСМ-Нафта» категорично засуджує жорстоке вбивство волонтера Дем’яна Ганула та висловлює щирі співчуття його рідним, близьким, побратимам і всій волонтерській спільноті.

Коментар, опублікований на особистій сторінці однієї з працівниць, є її приватною думкою і жодним чином не відображає позицію мережі. Ми вважаємо подібні висловлювання неприпустимими та такими, що не відповідають цінностям, які поділяє наш колектив. Саме тому, 7 квітня 2025 року мережа припинила співпрацю з цією особою», – заявили в «БРСМ-Нафта».

Ситуація стосується колишньої працівниці мережі автозаправних комплексів, яка на своїй сторінці у Facebook опублікувала допис:

Сканадальна заява колишньої працівниці «БРСМ-Нафта»
Сканадальна заява колишньої працівниці «БРСМ-Нафта»
скріншот Natalie Gunko

Після публічного розголосу допис був видалений, проте під іншими публікаціями на сторінці Алена Валентиновна у Facebook люди продовжили обговорювати тему скандального поста.

Як відомо, 14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. Раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Того ж дня СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі Демʼяна Ганула. Ним виявився 46-річний дезертир.

Пізніше, прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко заявив про оголошення підозри затриманому за вбивство Дем'яна Ганула.

«15 березня підозрюваному у вбивстві активіста Ганула оголошено підозру по двом статтям Кримінального кодексу: за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України – умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю», – сказав він.

Також, підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула Сергій Шалаєв під час судового засідання признав свою провину.

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Теги: Одеса вбивство скандал

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