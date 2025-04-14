«Мені промили мізки фейкові ЗМІ». Духовний радник Трампа висловився про підтримку України

Пастор наголосив, що своєю підтримкою України він не «завдає удару» по Трампу

За словами Марка Бернса, перебування в Україні значно змінило його думку про війну

Духовний радник президента США Марк Бернс визнав, що помилявся, коли підтримав рішення припинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву в інтерв’ю Kyiv Independent.

Бернс наголосив, що перебування в Україні значно змінило його думку, попри те, що раніше він був одним із найзапекліших противників підтримки України.

«Коли чуєш про такі звірства… Це кардинально змінило мою думку. Тепер я вважаю, що підтримка України – це і є America First», – сказав він.

Пастор наголосив, що своєю підтримкою України він не «завдає удару» по Трампу, а намагається звернутися до всіх, «кому, як і мені, фейкові новини про Україну промили мізки».

Духовний радник президента США згадав про те, що Україна нібито знищує релігійні організації, назвавши це «нахабною брехнею». За його словами, духовні лідери всіх релігійних течій запевнили його, що в Україні є право на свободу віросповідання.

«Коли я був на місці подій, і ви розмовляєте з цими людьми, і тільки-но ви бачите звірства від рук росіян, політика відходить на другий план», – розповів він.

За словами Бернса, свій візит в Україну він оплатив сам і ніхто не привіз його туди навмисно, «з надією, що я донесу їхнє послання».

Водночас главу Кремля Володимира Путіна він назвав «чистим злом» і відкинув думки про припинення підтримки України, які він сам раніше поділяв.

«Коли ти на полі в Україні, і ти бачиш спустошення, і ти бачиш сльози, і ти бачиш солдатів, які на землі, вони не хочуть грошей від Америки – вони хочуть боєприпасів. Їм потрібні інструменти, щоб захистити свою батьківщину. Вони зазнали вторгнення», – сказав він.

Нагадаємо, Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

Також Марк Бернс опублікував допис після відвідування Бучі, Ірпеня і Бородянки.

Пастор зазначив, що 20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками.

«Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей», – наголосив духовний радник Трампа.

Як відомо, в Україну з візитом приїжджав відомий американський пастор Марк Бернс.