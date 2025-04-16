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Камео Трампа у фільмі «Сам удома»: історія, яка стала «прокляттям» для режисера

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Режисер зізнався, що мав намір вирізати камео і шкодує, що цього не зробив
колаж: glavcom.ua

Коламбус зазначив, що Дональд Трамп погодився дозволити зйомки у готелі Plaza лише за умови, що він з'явиться у кадрі

Сан-Франциський режисер Кріс Коламбус заявив, що камео Дональда Трампа у фільмі «Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку», яке відбулося понад 30 років тому, стало для нього «тягарем» і він «бажає, щоб його там не було». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SFChronicle.

«Я не можу його вирізати», – сказав Коламбус в інтерв’ю Chronicle. «Якщо я це зроблю, мене, ймовірно, вишлють з країни. Мене вважатимуть таким, що не має права жити в США, тому доведеться повернутися до Італії чи ще кудись».

Звісно, Коламбус – народжений і вихований у США, але з італійським корінням – саркастично натякав на плани адміністрації Трампа щодо масових депортацій.

Камео Дональда Трампа у сцені з Маколеєм Калкіним
Камео Дональда Трампа у сцені з Маколеєм Калкіним
скріншот з фільму

У семисекундному камео у хітовому фільмі 1992 року майбутній президент дає вказівки Маколею Калкіну в знаменитому готелі Plaza у Нью-Йорку, який на той час належав Трампу, відомому тоді лише як ексцентричний магнат нерухомості з Манхеттена.

Оригінальна сімейна комедія Кріса Коламбуса «Один вдома» (1990) розповідає про Кевіна МакКалістера, 10-річного хлопчика, який захищає свій дім від грабіжників після того, як його батьки випадково залишають його самого на Різдво. Фільм, знятий у Чикаго з бюджетом 18 мільйонів доларів, став першим великим успіхом Коламбуса як режисера, заробивши понад 475 мільйонів доларів.

Перед тим як розпочати роботу над фільмом «Місіс Даутфайр», зйомки якого проходили в Сан-Франциско, Коламбус отримав пропозицію зняти сиквел «Один вдома». У другій частині Кевін опиняється сам у Нью-Йорку. Коламбус зазначив, що Дональд Трамп погодився дозволити зйомки у готелі Plaza лише за умови, що він з'явиться у кадрі.

«Ми сплатили вартість оренди, але він також сказав: «Єдиний спосіб, яким ви зможете використовувати Plaza – це якщо я буду у фільмі». Тож ми погодилися включити його у стрічку», – розповів Коламбус виданню Business Insider у 2020 році в статті, присвяченій 30-й річниці фільму.

Три роки потому, у 2023 році, Дональд Трамп, очевидно, дізнався про висловлювання Кріса Коламбуса і написав у Truth Social, що Коламбус «благав» його з'явитися у фільмі.

«Я був дуже зайнятий і не хотів цього робити», – написав Трамп. «Вони були дуже ввічливими, але, перш за все, наполегливими. Я погодився, і решта – це вже історія! Це маленьке камео злетіло, як ракета, і фільм став великим успіхом, яким залишається й досі, особливо під час Різдва. Люди телефонують мені щоразу, коли його показують. Але тепер, через 30 років, Коламбус (яке було його справжнє ім'я?) заявив, що я змусив себе потрапити у фільм. Це абсолютно неправда. Це камео допомогло зробити фільм успішним… Ще один голлівудський хлопець із минулого, який шукає швидкої популярності за рахунок Трампа!»

Коламбус не відразу відповів на пост Трампа, але тепер, у розмові з Chronicle, він зізнався, що мав намір вирізати камео і шкодує, що цього не зробив.

Нагадаємо, Попспівачка та авторка пісень Кеті Перрі разом із п’ятьма іншими жінками вирушила в космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.

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Теги: Дональд Трамп фільм

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