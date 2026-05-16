США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії

Вікторія Літвінова
Кожен долар від продажу російської нафти фінансує війну проти України
Термін дії тимчасового послаблення санкцій щодо російської нафти збіг 16 травня – нових указів Мінфін США не видав

Адміністрація президента США Дональда Трампа не поновила тимчасовий дозвіл на операції з російською нафтою – відповідна ліцензія завершила дію 16 травня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg

Що дозволяла ліцензія

Йдеться про загальну ліцензію 134B Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Документ дозволяв продаж і доставку сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на танкери до 17 квітня 2026 року. Дозвіл діяв до 01:01 за вашингтонським часом 16 травня 2026 року й охоплював навіть судна, що перебувають під санкціями.

Вашингтон вперше запровадив такий механізм у березні 2026 року – на тлі блокади Ормузької протоки та стрибка світових цін на нафту через війну між Іраном та Ізраїлем. У квітні дію ліцензії продовжили вдруге. Цього разу нових указів на сайті Мінфіну США не з'явилося.

Хто просив продовжити – і хто виступав проти

Індія звернулася до Вашингтона з проханням зберегти виняток: ситуація на нафтовому ринку не змінилася – Ормузька протока залишається заблокованою, а ціни на нафту стабільно високі. Схожу позицію займає Індонезія та ряд інших країн Азії, залежних від імпортної нафти.

Натомість європейські держави наполягали на жорсткому дотриманні санкцій. Їхній аргумент – кожен долар від продажу російської нафти фінансує війну проти України. Про це раніше заявляв і президент Зеленський: під час дії квітневого послаблення Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу на добу. 

Що далі

Bloomberg зазначає, що рішення ще можуть переглянути: якщо ситуація на нафтових ринках погіршиться, адміністрація Трампа здатна знову вдатися до механізму тимчасових дозволів. Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше пояснював, що виняток запровадили заради «найуразливіших у питаннях енергетики країн» і стабілізації глобального ринку на тлі близькосхідного конфлікту.

Водночас США паралельно дозволили завершитися аналогічному винятку для окремих операцій з іранською нафтою. Для пом'якшення наслідків можливої енергетичної кризи Вашингтон до середини серпня дозволив іноземним суднам перевозити нафту між американськими портами та тимчасово послабив деякі внутрішні вимоги до пального.

Нагадаємо, у квітні 2026 року «Главком» повідомляв, що Мінфін США вдруге продовжив тимчасовий виняток із санкцій – дозволивши купівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі. Виняток діяв з 17 квітня до 16 травня і не поширювався на постачання до Ірану, Північної Кореї, Куби та на тимчасово окуповані території України.

До слова, раніше «Главком» писав, що США заявляли про відсутність планів продовжувати подібні ліцензії – утім, щоразу їх усе ж таки поновлювали. 

