Росія втричі знизила цьогорічне зростання ВВП

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Уряд Росії втричі знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік
Російська влада офіційно визнала різке уповільнення економіки. Прогноз зростання ВВП на 2026 рік переглянули у бік зниження – з раніше очікуваних 1,3% до критичних 0,4%. Про це, як повідомляють російські медіа, повідомив віцепрем’єр уряду Росії Олександр Новак, інформує «Главком».

«Ми очікуємо, що в 2026 році вдасться зберегти позитивну динаміку ВВП +0,4%», – віцепрем’єр уряду Росії Олександр Новак.

Ключові показники нового прогнозу:

  • Зростання ВВП: очікується на рівні лише +0,4% (попередній вересневий прогноз Мінекономрозвитку РФ обіцяв 1,3%).
  • Інфляція: за підсумками 2026 року прогнозується на рівні 5,2%.
  • Відновлення: за оптимістичними оцінками Новака, темпи зростання можуть повернутися до 1,4% лише у 2027 році, а інфляція до «цільових» 4% – не раніше того ж терміну.

У березні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков визнавав, що перше півріччя 2026 року виявилося «складним». Новий офіційний прогноз відомства мав з'явитися ще у квітні, замість цього корективи вносяться через заяви урядовців.

Прикметно, що Міжнародний валютний фонд у квітні давав дещо оптимістичнішу оцінку (1,1%), проте внутрішні дані російських структур свідчать про глибші проблеми. Основні причини стагнації – санкційний тиск, дефіцит кадрів через війну та високі витрати на воєнно-промисловий комплекс, що «з'їдають» ресурси інших галузей.

«Главком» писав, що російська економіка демонструє дедалі більше ознак виснаження на тлі тривалої війни та західних санкцій. Хоча Кремль намагався підтримувати зростання через масштабні військові витрати та експорт нафти до Азії, на початку 2026 року ВВП країни скоротився на 1,8%. Президент Володимир Путін був змушений публічно визнати сповільнення показників, вимагаючи від уряду пояснень щодо невідповідності реального стану справ офіційним очікуванням.

Нагадаємо, економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.

Росія втричі знизила цьогорічне зростання ВВП
У Росії виник дефіцит бензину через атаки України
Мільйони живуть у кредит до зарплати: росіяни стрімко біднішають
Індія відмовилась від російського скрапленого газу – Reuters
Північна Корея заробила половину ВВП на допомозі Росії у війні проти України
Євросоюз готує нові санкції проти РФ: Politico оприлюднило перелік обмежень
