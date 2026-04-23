Через агресію проти України в росіян залишається дедалі менше грошей

Економіка Росії суттєво йде на спад через дії диктатора

Російська економіка демонструє ознаки суттєвого сповільнення: громадяни дедалі частіше не повертають кредити, масово закривається бізнес, а інвестиції у стратегічні галузі стрімко скорочуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Боргова криза та проблеми з кредитами

У РФ зафіксовано різке зростання заборгованості за банківськими позиками. Частка прострочених автокредитів вперше за п'ять років перевищила 6%, а загальний обсяг проблемних боргів у цьому секторі зріс у 2,5 раза.

При цьому загальна частка прострочених роздрібних кредитів до весни 2026 року сягнула максимуму з 2019 року. Погіршення платіжної дисципліни зафіксовано у 83 регіонах Росії, причому найкритичніша ситуація спостерігається в Інгушетії, Дагестані та Чечні.

Криза у сфері послуг та бізнесу

Російський сектор громадського харчування переживає хвилю ліквідацій. У першому кварталі 2026 року кількість закритих ресторанів та барів зросла на 31% порівняно з минулим роком.

Також фіксується значне зростання кількості податкових боржників серед великого бізнесу. Кількість компаній із виручкою понад 2 млрд рублів, що мають борги перед бюджетом, за рік зросла у півтора раза – до 156 тисяч підприємств.

Падіння інвестицій та ринку нерухомості

Інвестиції в землю під забудову в Росії скоротилися на 31%, а безпосередньо у Москві та області падіння сягнуло майже 50%. Крім того, на 29% знизилися продажі новобудов, що призвело до втрати забудовниками п'ятої частини виторгу.

Експерти пов'язують це з вичерпанням ресурсів бізнесу: завантаження виробничих потужностей впало до рівня 2021 року, а 80% компаній не мають можливості підвищувати зарплати працівникам.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін спробував пояснити падіння російського ВВП на початку року погодними умовами та особливостями календаря. Проте реальний стан справ виглядає інакше: експерти констатують зростаючу ізоляцію російської економіки, яка дедалі глибше занурюється в системну кризу.

За інформацією СЗР України, фінансова система РФ функціонує в режимі «керованого хаосу», де справжні показники свідомо маскуються на державному рівні.

Навіть стрибок цін на нафту, спровокований напруженістю між США та Іраном, не став рятівним колом – структурні дефекти економіки виявилися сильнішими за нафтові надприбутки.