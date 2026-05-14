Рецесія в Росії потягнула за собою економіку Білорусі

Економіки Білорусі та Росії скоротилися в першому кварталі 2026 року – попри оптимістичні прогнози на початку року

Розвідка: обидві країни ішли в 2026 рік з амбітними планами, і обидві їх провалили

Білоруська та російська економіки скоротилися за підсумками першого кварталу 2026 року: Білорусь – на 0,4%, Росія – на 0,3%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Плани провалені

Обидві країни входили в поточний рік з оптимістичними прогнозами: Мінськ розраховував на зростання на 2,8%, Москва – на 1,3%. Перший квартал поховав ці очікування.

Ситуацію погіршила боротьба Центрального банку Росії з інфляцією. Регулятор підняв облікову ставку, що різко здорожчало кредити для бізнесу та промисловості. Результат – гальмування виробництва в і без того кволій економіці. Амбітний п'ятирічний план Мінська із зростанням на 15% тепер виглядає нереальним: натомість країні загрожує стагфляція – економіка падає, а ціни ростуть.

Білорусь не має виходу

Оскільки Білорусь міцно прив'язана до російського ринку, кризу вона відчуває разом із сусідом – і без власного вибору виходу. Між двома економіками діє стійка закономірність: проблеми Росії стають проблемами Білорусі із запізненням у три–чотири місяці.

Ця комбінація вже відбивається на гаманцях білорусів. За минулий рік польський продуктовий кошик коштував лише на 8% дорожче за білоруський, тоді як іще кілька років тому розрив сягав 30%. Якщо тенденція збережеться, білоруські магазини можуть стати дорожчими за польські.

Після війни – ще гірше

Показово, що навіть завершення війни не дасть Росії швидкого відновлення – надто глибокі структурні проблеми. Для Білорусі наслідки можуть виявитися ще болючішими. Поки Росія «годує» білоруську економіку під час війни, після неї вона шукатиме, що звідти взяти. Насамперед – людський капітал і частку білоруського ринку, витісняючи місцевий бізнес на користь російського.

Режим Лукашенка вже відреагував прихованим скороченням видатків: згортаються регіональні програми, в агросекторі дешевшають матеріали, а публічні дискусії про «ефективність» медицини з'явилися саме тоді, коли в бюджеті закінчуються гроші. Лютневі відключення електроенергії, які спочатку виглядали як технічний захід, розвідка розцінює як першу публічну демонстрацію того, що коштів стає менше.

Дефіцит федерального бюджету РФ за перший квартал становив 4,58 трлн рублів при річному плані у 3,7 трлн – тобто річний ліміт вичерпано вже за три місяці. Нафтогазові доходи Росії за цей самий період впали на 45,5% – до $18,1 млрд.



Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Білорусь опинилася на порозі промислового колапсу: запаси готової продукції на складах досягли 90% від місячного обсягу виробництва, а традиційний російський ринок перенасичений. Бюджет Білорусі на 2026 рік сформовано з дефіцитом: доходи консолідованого бюджету заплановано на рівні 92,08 млрд рублів, тоді як видатки сягають 97,19 млрд.