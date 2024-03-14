Фінляндія виділила мільйон євро організаціям російськомовних

Фінляндія надає підтримку російськомовним організаціям для роботи з українцями

У Фінляндії Центр фінансування організацій охорони здоров'я і соціального забезпечення (Stea) виділив 1 млн євро організаціям російськомовних. Про це повідомляє Товариство українців у Фінляндії, з посиланням на видання Yle.



Раніше видання проаналізувало розподіл коштів від Stea на підтримку українців у Фінляндії.

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Зокрема, Stea у 2024 році схвалив заявки від: Svk Liitto (Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry / Асоціація «Російськомовні Фінляндії»), «Русского клуба Вантаа» (Vantaan Venäläinen Klubi Tsempataan), Venajankielisten Liitto FARO (Асоціація російськомовних товариств Фаро), Fenix Finland, House of Helsinki.

«Ми хочемо наголосити на етичному моменті. Наскільки припустим є надання коштів об'єднанню росіян для роботи з українцями, які змушені були втікати з України через вторгнення Росії? Особливо в ситуації, коли захист «російськомовного населення» в Україні став однією з офіційних причин вторгнення російських військ в Україну. Варто нарешті зрозуміти, що носіями російської мови українці стали внаслідок насильної – ментальної і фізичної – русифікації. Це те, що Російська імперія намагалася зробити із фінами, але чого вони успішно уникли. Надання підтримки російськомовним організаціям для роботи з українцями – це підтримка імперської політики Кремля», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.

Раніше стало відомо, що Фінляндія планує внести зміни до законодавства, щоб спростити відбір мешканців у житло, яке субсидується державою. Для українських біженців можуть скасувати вимогу річного дозволу на проживання.

До слова, автомобілі з російськими номерами, що перебувають у Фінляндії, повинні залишити країну до 16 березня.