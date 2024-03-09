Фінляндія попередила, що авто з російськими номерами мають покинути країну

Транспортні засоби на російських номерах слід вивезти з Фінляндії до наступної суботи

Що саме станеться з автомобілями, які не виїдуть з країни, поки що неясно

Автомобілі з російськими номерами, що перебувають у Фінляндії, повинні залишити країну до 16 березня. Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії (Yle).

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Минулої осені Фінляндія заборонила в'їзд до країни на автомобілях, зареєстрованих у РФ. Зазначається, що транспортні засоби на російських номерах слід вивезти з Фінляндії до наступної суботи, 16 березня.

Керівник відділу контролю Митної служби країни Самі Ракшіт заявив, що доля російських автомобілів, які не виїдуть, після цієї дати ще невідома.

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«Буде проведена оцінка, чому автомобіль все ще у Фінляндії, як довго він тут пробув, чи пройдено з його частини необхідні формальності. Докладніший план дій ще в розробці», – прокоментував Ракшіт.

Подібну заборону вже запровадили Латвія, Литва, Норвегія, Німеччина, Польща та Естонія.

Нагадаємо, у вересні минулого року Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах. Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже перебувають на території країни.

Як повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.

До слова, у Литві з 11 березня конфіскуватимуть машини на російських номерах. Уникнути цього можна, якщо змінити реєстраційний номер автомобіля на литовський або іншої країни Європейського Союзу до цього дня, або якщо вивезти авто з країни.