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Європейська країна залишить закритими пункти пропуску на кордоні з Росією

Катерина Іванова
glavcom.ua
Європейська країна залишить закритими пункти пропуску на кордоні з Росією
Кордон Фінляндії та Росії
фото: Yle

Фінляндія не відкриватиме кордон з Росією

У грудні Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. 

Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими. Про це повідомляє фінська газета Iltalehti з посиланням на неназвані урядові джерела.

«За нинішньої ситуації важко очікувати, що кордон буде відкрито», – прокоментувало джерело в уряді Фінляндії.

Рішення про закриття кордону уряд обґрунтовує становищем на кордоні. Згідно з актуальними даними діяльність Росії не змінилася після закриття східного кордону. Саме тому пункти пропуску залишаться закритими.

За даними фінської Прикордонної служби, у вівторок четверо людей незаконно прибули з Росії до Фінляндії. Їх підозрюють у злочині проти державного кордону.

Нагадаємо, у Фінляндії набирає популярності новий вид «морозного» туризму.

Повідомляється, що Фінляндія має намір зупинити імпорт російського зрідженого газу. За словами міністра з питань клімату та навколишнього середовища Фінляндії Кая Мюккянена, мета полягає в тому, щоб заборона могла набути чинності у 2025 році.

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Теги: влада Фінляндія кордон мігранти імпорт росія

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