Європейська країна залишить закритими пункти пропуску на кордоні з Росією

Фінляндія не відкриватиме кордон з Росією

У грудні Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну.

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Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими. Про це повідомляє фінська газета Iltalehti з посиланням на неназвані урядові джерела.

«За нинішньої ситуації важко очікувати, що кордон буде відкрито», – прокоментувало джерело в уряді Фінляндії.

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Рішення про закриття кордону уряд обґрунтовує становищем на кордоні. Згідно з актуальними даними діяльність Росії не змінилася після закриття східного кордону. Саме тому пункти пропуску залишаться закритими.

За даними фінської Прикордонної служби, у вівторок четверо людей незаконно прибули з Росії до Фінляндії. Їх підозрюють у злочині проти державного кордону.

Нагадаємо, у Фінляндії набирає популярності новий вид «морозного» туризму.

Повідомляється, що Фінляндія має намір зупинити імпорт російського зрідженого газу. За словами міністра з питань клімату та навколишнього середовища Фінляндії Кая Мюккянена, мета полягає в тому, щоб заборона могла набути чинності у 2025 році.