Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Повний бус цигарок та паспорт дипломата: українці «попалися» на угорському кордоні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Повний бус цигарок та паспорт дипломата: українці «попалися» на угорському кордоні
Вартість контрабанди перевищує 26,5 млн грн
фото: скріншот відео

За контрабандні тютюнові вироби затриманому водію загрожує до 8 років в’язниці

Сам водій планував приховати за дипломатичним імунітетом свого пасажира серйозне порушення законодавства. Зловмисника затримали угорські митники, за скоєне він може отримати до 8 років в'язниці. Про це повідомила митна адміністрація Угорщини.

Повідомляється, що авто направили у вантажне приміщення для проведення огляду через підозру, що саме на ньому планувалося незаконно переправити до Угорщини велику кількість нелегальних сигарет. У якості прикриття виступала пасажирка, яка ідентифікувала себе за дипломатичним паспортом. Справді виявилося, що її чоловік є дипломатом, при цьому вона і водій заявили, що не перевозять товари, які підлягають обов'язковому декларуванню.

Двері вантажного відсіку автомобіля були опечатані лише паперовою биркою з українською печаткою про дипломатичний імунітет. Коли угорські митники повідомили, що збираються перевірити автобус, водій та пасажирка зачинилися в транспортному засобі та почали комусь телефонувати.

Однак скориставшись моментом, один із податківців зумів відкрити двері автомобіля через напівзачинене вікно. Всього в картонних коробках всередині буса було виявлено загалом 141,5 тис пачок сигарет без маркування, які в подальшому вилучили. Водія-українця допитали як підозрюваного у вчиненні злочину із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах, адже йдеться про можливі фінансові збитки на суму понад 250 млн форинтів (понад 26,5 млн грн).

Фінансові слідчі взяли водія під варту, а районний суд Ніредьгазі має ухвалити рішення про його арешт вже найближчим часом. Жінці, громадянці України, дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичний імунітет.

До слова, громадянка України на власному авто виїжджала з України через пункт пропуску «Порубне». В ході огляду її  транспортного засобу прикордонний наряд спільно з представниками митниці виявив 180 пачок сигарет захованих в упаковки з-під круасанів. Вартість контрабанди складає більш як 15 тис. грн.

Читайте також: Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
Теги: контрабанда паспорт Угорщина тютюнові вироби українці автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська тенісистка Даяна Ястремська
Після Аustralian Open українські тенісистки покращили свої позиції у рейтингу WTA
29 сiчня, 12:44
Журналісти виявили в Онуфрія та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП російське громадянство
Хто з керівників Московської церкви в Україні має російський паспорт. Свідчення очевидця
27 сiчня, 08:22
Ласло Тороцкаї висунув претензію на українське Закарпаття
«Догавкаєтесь!». Балога жорстко попередив угорського політика, який претендує на Закарпаття
28 сiчня, 13:57
Президент України Володимир Зеленський
ЄС схвалив €50 млрд Україні. Зеленський розповів, як відбудеться розподіл коштів
2 лютого, 00:20
США посилюють тиск на Угорщину в питанні схвалення членства Швеції в НАТО
США посилюють тиск на Угорщину в питанні схвалення членства Швеції в НАТО
2 лютого, 06:30
3 лютого пройде Нацвідбір на Євробачення-2024
Сьогодні відбудеться нацвідбір на Євробачення-2024: коли дивитися та як голосувати
3 лютого, 12:40
Голосування за переможця нацвідбору на Євробачення продовжено на добу
Голосування за переможця нацвідбору на Євробачення продовжено на добу
3 лютого, 22:51
Дмитро Ярош долучився до флешмобу 21
Флешмоб 21. У чому його небезпека для українців
7 лютого, 17:31
Рік Хіллер вважає, що криза з українськими біженцями в Канаді незабаром ускладниться
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
9 лютого, 06:49

Соціум

Повний бус цигарок та паспорт дипломата: українці «попалися» на угорському кордоні
Повний бус цигарок та паспорт дипломата: українці «попалися» на угорському кордоні
Латвієць пробіжить 100 км в одних трусах задля підтримки України
Латвієць пробіжить 100 км в одних трусах задля підтримки України
Путін залучив письменницю Донцову до своєї пропаганди (відео)
Путін залучив письменницю Донцову до своєї пропаганди (відео)
У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії
У Польщі невідомі відкрили українські зерновози і зсипали ріпак на колії
РФ відкрито говорить про наміри репресувати громадян на окупованих територіях – ISW
РФ відкрито говорить про наміри репресувати громадян на окупованих територіях – ISW
Російський опозиціонер розказав, кого Путін може знищити після Навального
Російський опозиціонер розказав, кого Путін може знищити після Навального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
28K
Європейські фермери влаштували протести на кордоні з Чехією
28K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
25K
Історик Грицак: Я знаю, що таке реальний Бандера
16K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
6277
Відомий історик поставив перед Зеленським питання

Новини

Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Сьогодні, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31
Єврокомісія просить Україну доопрацювати проєкт щодо лобізму – звіт
Вчора, 14:03

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua