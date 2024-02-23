Повний бус цигарок та паспорт дипломата: українці «попалися» на угорському кордоні

За контрабандні тютюнові вироби затриманому водію загрожує до 8 років в’язниці

Сам водій планував приховати за дипломатичним імунітетом свого пасажира серйозне порушення законодавства. Зловмисника затримали угорські митники, за скоєне він може отримати до 8 років в'язниці. Про це повідомила митна адміністрація Угорщини.

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Повідомляється, що авто направили у вантажне приміщення для проведення огляду через підозру, що саме на ньому планувалося незаконно переправити до Угорщини велику кількість нелегальних сигарет. У якості прикриття виступала пасажирка, яка ідентифікувала себе за дипломатичним паспортом. Справді виявилося, що її чоловік є дипломатом, при цьому вона і водій заявили, що не перевозять товари, які підлягають обов'язковому декларуванню.

Двері вантажного відсіку автомобіля були опечатані лише паперовою биркою з українською печаткою про дипломатичний імунітет. Коли угорські митники повідомили, що збираються перевірити автобус, водій та пасажирка зачинилися в транспортному засобі та почали комусь телефонувати.

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Однак скориставшись моментом, один із податківців зумів відкрити двері автомобіля через напівзачинене вікно. Всього в картонних коробках всередині буса було виявлено загалом 141,5 тис пачок сигарет без маркування, які в подальшому вилучили. Водія-українця допитали як підозрюваного у вчиненні злочину із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах, адже йдеться про можливі фінансові збитки на суму понад 250 млн форинтів (понад 26,5 млн грн).

Фінансові слідчі взяли водія під варту, а районний суд Ніредьгазі має ухвалити рішення про його арешт вже найближчим часом. Жінці, громадянці України, дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичний імунітет.

До слова, громадянка України на власному авто виїжджала з України через пункт пропуску «Порубне». В ході огляду її транспортного засобу прикордонний наряд спільно з представниками митниці виявив 180 пачок сигарет захованих в упаковки з-під круасанів. Вартість контрабанди складає більш як 15 тис. грн.