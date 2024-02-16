Око за око? Що задумали українські водії на польському кордоні

Уночі українські водії стають жертвами пограбувань. Інтерв’ю з перевізником, який тепер блокує польські вантажівки

15 лютого на пункті перетину «Ягодин – Дорогуськ» розпочався протест українських перевізників. Її учасники заявляють про дзеркальний характер: мовляв, вони діють так само, як і польські протестувальники по інший бік пункту пропуску. Хоча учасники української акції обіцяють фізично не перекривати проїзд для польських фур. Головна мета – не завадити полякам пересуватися, а привернути увагу української влади до проблем, з якими стикаються українські перевізники у Польщі. Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, яка склалася на українсько-польському кордоні. Він доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю терміново переговорити з польським колегою.

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«Ми не хочемо комусь завдати шкоди, чи інших проблем», – каже учасник акції, представник громадської організації «Перевізники західного регіону» Богдан Коваль.

За його словами, головні вимоги українців направлені до української влади. Зокрема вони стосуються особистої безпеки для водіїв українських вантажівок, які перебувають на кордоні з боку Польщі і яких вночі грабують невстановлені особи.

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Про три головні цілі протесту, перші його наслідки і різницю у побутових умовах під час перебування на кордоні в Україні та Польщі в інтерв’ю «Главкому» розповів автоперевізник Богдан Коваль.

Учасник акції, представник громадської організації «Перевізники західного регіону» Богдан Коваль

«Є три ключові вимоги до української влади»

Богдане, як довго триватиме акція, чого саме добиваєтеся?

Заявлена тривалість акції – один місяць. Конкретних термінів назвати не можу. Потім вона буде продовжена, або може бути завершена достроково.

Щодо вимог, то найперше – перевізники хочуть справедливої організації перетинів кордону з боку Польщі та України. Аби не було такого, що поляки мають певну перевагу, коли вони на території Польщі об’їжджають чергу з українських водіїв і для них митні процедури суттєво швидші. Тобто польські поліцейські допомагають польським вантажівкам з польськими водіями оминати черги українців.

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Друга вимога – активна участь влади, зокрема уряду, Міністерства інфраструктури у розблокуванні митних переходів, аби в подальшому українські перевізники так само могли вільно рухатися, як рухаються польські.

Третя вимога – забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, адже наразі українські водії перебувають у Польщі в поганому становищі. Багато хто перебуває у черзі понад тиждень. У них закінчуються елементарні ресурси, харчування, не говорячи вже про пальне і деталі у випадку, якщо з ладу вийде авто.

Так само є проблема збереження вантажу і транспортних засобів, які були заблоковані польською стороною (польськими протестувальниками). Всі ми бачили історію, коли поляки просто висипали зерно на землю. Є непоодинокі випадки, коли вночі з українських вантажівок знімають вартісні прилади, зокрема термописці, вони фіксують температуру в середині рефрижератора. Цей пристрій потрібен для контролю якості продукції. Найгірше те, що українські водії з польського боку зіштовхуються з тим, що польська поліція не бере у них заяви на те, аби зафіксувати подібні крадіжки.

Отже, польський водій на польській вантажівці ось з такими преференціями, про які ви кажете, потрапляє на територію України і тут... Ви його блокуватимете? Як надовго?

Активісти блокують ті польські вантажівки, які об’їжджають чергу з українців на польсько-українському кордоні. Тобто коли українські водії, які перебувають з польського боку, фіксують такі порушення, вони передають інформацію нам. Українські активісти з українського боку кордону зупиняють польську автівку. Вже є такий перший випадок…

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Вантажівку наші активісти затримали і очікували «Укртрансбезпеку», яка мала би перевірити усі необхідні документи, чи вони всі є у польського водія. Якщо в порядку, водій їде далі. Загалом, за правилами акції, які встановили мітингувальники, ідеться про затримку польських автівок на одну годину. Тобто не йдеться, щоби польські водії тут стояли невизначену кількість часу.

Як польський водій поводився після того, як його проїзд затримали українські активісти?

Спочатку водій не захотів виходити, відмовлявся від будь-яких коментарів. Але згодом вийшов до поліції, українських активістів, поспілкувався. Під час розмови з’ясувалося, що справді він об’їхав загальну чергу за допомогою польської поліції, яка його супроводила ближче до пункту пропуску. Польський водій нейтрально поставився до ситуації. Мовляв, його ж провели. Звісно, він задоволений від цього, що не має стояти в черзі.

Як польські перевізники з польського боку кордону реагують, дізнавшись про акцію українців? Є такі, які розвернулися і відмовилися перетинати кордон?

Між собою українські водії говорять про те, що поляки почали ще більше зупиняти наших, ретельніше перевіряти дорогою до пункту пропуску.

Перевізник Віталій Коценко, який очолює вашу організацію, казав, що українські активісти поводитимуться дзеркально до того, як діють польські перевізники. Але поляки, наприклад, висипали українське зерно з фури на асфальт. Слід чекати, що якийсь польський вантаж також викинуть з вантажівки?

Ні, ми так не діятимемо. Наша організація заперечує подібні дії. Це абсолютно не є в планах акції, ми виступаємо за мирну акцію протесту. Наша акція для того, щоби показати польським водіям, що їх так само можуть затримувати, що це так само некомфортно, не добре те, що роблять поляки з польської сторони кордону.

Чи багато правоохоронців на кордоні, як вони ставляться до акції?

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Тут багато правоохоронців. Вимагають, аби протестувальники були у жилетках, не виходили на проїжджу частину. Була розмова між поліцією і активістами під час якої поліція повідомила, що під час дії комендантської години будь-які дії вважатимуться порушенням комендантської години. Тобто вночі, коли з польського боку найчастіше відбувається об’їзд загальної черги, наші водії, на жаль, нічого не зможуть зробити, вони перебуватимуть у своїх автівках до закінчення комендантської години. Поліція повідомила, що вночі, коли діє комендантська година, вона перевірятиме водіїв, які заїжджають на територію України на предмет наявності перепустки, яка дозволяє пересуватися під час комендантської години.

На українсько-польському кордоні протестує близько 100 українських автоперевізників фото: скрін з відео Богдана Коваля

В українських водіїв, які тижнями очікували на перетин кордон у Польщі, були жахливі побутові умови: не можна було скористатися вбиральнею чи купити продукти харчування. Які умови у вас, де ви харчуєтеся, справляєте потреби?

Дякувати богу, ми живемо у цивілізованій країні. Поблизу пункту пропуску є дуже багато автозаправних комплексів, є поблизу навіть готель. Учасники протесту змінюватимуть одне одного. Кожен, хто планує перебувати тут протягом декількох днів, взяв із собою певний запас їжі і води. Якщо щось потрібно додатково, усе є в пішій доступності від місця акції протесту.

Скільки загалом вантажівок і водіїв з українського боку кордону беруть участь в акції?

Наразі 15 вантажівок. Є активісти на легкових автомобілях, є керівники компаній, які займаються перевезеннями. Загалом перебуває тут близько 100 учасників акції. На місці акції перебуває також автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій. Якщо акція відбуватиметься тривалий час, буде забезпечено людей наметом, де можна буде погрітися, відпочити, зарядити телефон.

Якщо до ваших вимог влада не дослухається, який ваш план подальших дій?

Наразі не можу про це сказати. Ми сподіваємося, що якесь рішення буде знайдене найближчим часом.

Михайло Глуховський, «Главком»