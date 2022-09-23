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Фінляндія заарештувала активи близьких до Путіна мільярдерів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Фінляндія заарештувала активи близьких до Путіна мільярдерів
Брати Ротенберги входять до близького кола президента країни-агресорки Володимира Путіна
фото з відкритих джерел

У Фінляндії заарештовано активи компанії «Яндекс»

Влада Фінляндії заарештувала активи російських мільярдерів братів Бориса та Аркадія Ротенбергів, які входять до близького кола президента країни-агресорки Володимира Путіна. Крім того, заарештовано активи компанії «Яндекс», один із засновників якої – Аркадій Волож – потрапив під санкції Євросоюзу. Про це повідомила 22 вересня фінська газета Helsingin Sanomat.

За даними видання, рішення щодо арешту активів бізнесменів, які перебувають під санкціями ЄС, були ухвалені у серпні або на початку вересня.

Обмеження зачепили акції пов’язаної з Ротенбергами компанії Långvik Capital і її частки у двох інших компаніях. Таким чином, фінська влада отримала контроль над акціями розташованої в Гельсінкі льодової арени Helsinki Halli та компанії Långvik, що управляє готельним комплексом.

Щодо заарештованих рахунків фінського підрозділу «Яндекса» зазначається, що воно керує сервісом таксі Yango і центром обробки даних у місті М’янтяля, пише видання Forbes.

Аркадій Волож потрапив до списку санкцій Євросоюзу на початку червня, коли Брюссель оголосив шостий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні. Після цього Волож залишив усі пости в «Яндексі». Сама компанія під санкції не потрапила.

Але фінська влада у своєму рішенні посилається на аргументи ЄС про те, що «Яндекс» «несе відповідальність за надання переваги російським державним ЗМІ та державному порядку денному в результатах пошуку», а також за видалення контенту, який критикує уряд країни та агресивну війну проти України.

До слова, Фінляндія продовжує видавати туристичні візи для громадян Росії попри те, що деякі члени ЄС призупинили цю процедуру з міркувань національної безпеки.

Тим часом на кордоні РФ з Фінляндією утворилися кілометрові черги. Після оголошення Путіним часткової мобілізації для участі у війні проти України велика частина російських чоловіків призовного віку почали виїжджати до Фінляндії.

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Теги: Фінляндія Forbes санкції Яндекс росія олігархи путін війна

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