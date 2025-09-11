Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Французи скаржаться на яйця, імпортовані з України

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
Французи скаржаться на яйця, імпортовані з України
Перевірки продукту показали наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров'я людини
фото з відкритих джерел

В організації яєчної промисловості зазначили, що яйця, які надходять з України, можуть містити антибіотики, заборонені в Європі

Французька організація яєчної промисловості (CNPO) попередила владу, що низка великих супермаркетів у країні продають сотні тисяч яєць з України, які «не відповідають європейським стандартам для птахівничих господарств та французької заборони на забиття курчат-самців». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Poultry World.

В організації також зазначили, що яйця, які надходять з України, можуть містити антибіотики, заборонені в Європі. За даними організації, щонайменше чотири перевірки українських яєць, експортованих через Словаччину та Польщу до решти ЄС, показали наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров'я людини.

У відповідь міністр сільського господарства Анн Женевар вже надіслала листа до Європейської комісії, вимагаючи подальшого посилення санітарного контролю як у Франції, так і на рівні ЄС. Вона також просить заборонити імпорт яєць, що містять речовини, заборонені в ЄС. «Кількість імпортованих з України яєць не дуже велика, але цей символ має сильне значення», – сказала Женевар у відповідь на скарги CNPO. – Наш національний продовольчий суверенітет означає надання переваги французькому виробництву над імпортними продуктами, які не відповідають нашим нормам та очікуванням споживачів».

Скарги надходять у той час, коли попит на яйця все ще зростає, оскільки споживач вважає яйця відносно дешевим джерелом білка в період високої інфляції. Цей високий попит змусив деякі супермаркети в країні імпортувати більшу кількість яєць, що в свою чергу, розчарувало французьких виробників. «Обсяг продажів зріс на 5% з початку року, що означає приблизно на 350 мільйонів яєць більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ми повністю здатні постачати продукцію до великих супермаркетів», – сказав президент CNPO Ів-Марі Боде.

Раніше «Главком» повідомляв, що ЄС планує підняти тарифи на імпорт з України. Європейський Союз готується вже найближчими тижнями суттєво підвищити мита на українські товари, що може серйозно вдарити по економіці України у критичний момент її протистояння російській агресії. Про це пише Financial Times, інформує «Главком».

Зазначається, що рішення про припинення дії спеціальних торговельних домовленостей, які дозволяли більшості української продукції безмитно надходити на європейський ринок, було після того, як Польща очолила рух із захисту фермерів блоку. Попри чинну угоду про вільну торгівлю з Україною, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄС додатково тимчасово скасував частину митних зборів. Проте ці пільги діють до 6 червня, після чого Брюссель планує запровадити так звані «перехідні заходи» – до оновлення спільної торговельної угоди. За оцінками українського уряду, повернення до довоєнного режиму торгівлі скоротить щорічні доходи країни на близько €3,5 млрд.

Читайте також:

Теги: міністр імпорт Франція продукти супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Французи скаржаться на яйця, імпортовані з України
Французи скаржаться на яйця, імпортовані з України
Конгрес США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна
Конгрес США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна
ЄС пообіцяв США повністю відмовитися від російських енергоресурсів
ЄС пообіцяв США повністю відмовитися від російських енергоресурсів
Європа фінансує виробництво кліматично нейтральних добрив у Африці, щоб втерти носа Росії
Європа фінансує виробництво кліматично нейтральних добрив у Африці, щоб втерти носа Росії
У Росії закриваються АЗС через дефіцит бензину
У Росії закриваються АЗС через дефіцит бензину
«Чорна» діра у бюджеті РФ: нафтогазові доходи впали на 22%
«Чорна» діра у бюджеті РФ: нафтогазові доходи впали на 22%

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua