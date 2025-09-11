Французи скаржаться на яйця, імпортовані з України

В організації яєчної промисловості зазначили, що яйця, які надходять з України, можуть містити антибіотики, заборонені в Європі

Французька організація яєчної промисловості (CNPO) попередила владу, що низка великих супермаркетів у країні продають сотні тисяч яєць з України, які «не відповідають європейським стандартам для птахівничих господарств та французької заборони на забиття курчат-самців». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Poultry World.

В організації також зазначили, що яйця, які надходять з України, можуть містити антибіотики, заборонені в Європі. За даними організації, щонайменше чотири перевірки українських яєць, експортованих через Словаччину та Польщу до решти ЄС, показали наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров'я людини.

У відповідь міністр сільського господарства Анн Женевар вже надіслала листа до Європейської комісії, вимагаючи подальшого посилення санітарного контролю як у Франції, так і на рівні ЄС. Вона також просить заборонити імпорт яєць, що містять речовини, заборонені в ЄС. «Кількість імпортованих з України яєць не дуже велика, але цей символ має сильне значення», – сказала Женевар у відповідь на скарги CNPO. – Наш національний продовольчий суверенітет означає надання переваги французькому виробництву над імпортними продуктами, які не відповідають нашим нормам та очікуванням споживачів».

Скарги надходять у той час, коли попит на яйця все ще зростає, оскільки споживач вважає яйця відносно дешевим джерелом білка в період високої інфляції. Цей високий попит змусив деякі супермаркети в країні імпортувати більшу кількість яєць, що в свою чергу, розчарувало французьких виробників. «Обсяг продажів зріс на 5% з початку року, що означає приблизно на 350 мільйонів яєць більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ми повністю здатні постачати продукцію до великих супермаркетів», – сказав президент CNPO Ів-Марі Боде.



Раніше «Главком» повідомляв, що ЄС планує підняти тарифи на імпорт з України. Європейський Союз готується вже найближчими тижнями суттєво підвищити мита на українські товари, що може серйозно вдарити по економіці України у критичний момент її протистояння російській агресії. Про це пише Financial Times, інформує «Главком».

Зазначається, що рішення про припинення дії спеціальних торговельних домовленостей, які дозволяли більшості української продукції безмитно надходити на європейський ринок, було після того, як Польща очолила рух із захисту фермерів блоку. Попри чинну угоду про вільну торгівлю з Україною, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році ЄС додатково тимчасово скасував частину митних зборів. Проте ці пільги діють до 6 червня, після чого Брюссель планує запровадити так звані «перехідні заходи» – до оновлення спільної торговельної угоди. За оцінками українського уряду, повернення до довоєнного режиму торгівлі скоротить щорічні доходи країни на близько €3,5 млрд.