Розвідка: Економіка Росії увійшла в режим «стагнації»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Розвідка: Економіка Росії увійшла в режим «стагнації»
СЗРУ заявила про «стагнації» в Росії
фото з відкритих джерел

У розвідці зауважили, що на цей час країна фактично приречена на постійний бюджетний дефіцит

Російська економіка вперше за роки повномасштабної війни проти України офіційно визнана Кремлем як така, що втратила динаміку та увійшла в режим «стагнації». Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 

«Падіння ВВП виглядає стрімким і невблаганним: після 4,5% зростання у четвертому кварталі 2024 року показники скоротилися до 1,4% у першому кварталі 2025-го, 1,1% – у другому та лише 0,6% – у третьому. Це різке гальмування демонструє системну кризу, яку влада намагається приховати за евфемізмами на кшталт «планове охолодження» чи «зниження перегріву», – відмітили у розвідці.

Там додали, що риторика урядовців і центробанку не здатна замаскувати очевидний дефіцит як у федеральному бюджеті, так і в регіонах. 

«Це лише початок довгого періоду втрат, який Москва сама визнає: росіянам доведеться «затягувати паски» щонайменше до 2042 року», – акцентують у джерелі..

У розвідці зауважили, що на цей час країна фактично приречена на постійний бюджетний дефіцит. 

«Ключовим фактором стане падіння нафтогазових доходів, які за розрахунками скоротяться на 43% порівняно з рівнем 2019 року. Така траєкторія означає не тимчасові труднощі, а глибоку й тривалу деградацію економіки. Росія входить у десятиліття, де відновлення виглядає малоймовірним, а фінансові втрати – невідворотними», – підкреслили у Службі зовнішньої розвідки.

Раніше «Главком» повідомляв, що російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою. 

20 грудня у Російській Федерації зафіксовано масштабне зростання невдоволення серед працівників через порушення трудового законодавства. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані «Роструда», кількість звернень громадян до початку грудня сягнула понад 70 тис., що у півтора раза перевищує минулорічні показники. 

