Збитки від економічних злочинів у РФ рекордно зросли: деталі від розвідки

Збитки від економічних злочинів у Росії помітно зросли упродовж 2025 року, оголивши глибокі проблеми в державному управлінні та корпоративному секторі на тлі економічної нестабільності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За січень-листопад 2025 року сукупні втрати від економічних злочинів у РФ сягнули близько $4 млрд. За кількістю виявлених правопорушень переважають шахрайство, привласнення і розтрата майна, а також незаконні фінансові операції. Водночас основні фінансові втрати пов’язані з розкраданням бюджетних коштів і зловживаннями у великих компаніях.

«Близько 70% зафіксованих економічних злочинів належать до тяжких й особливо тяжких. Це свідчить про те, що йдеться не про поодинокі порушення, а про стійкі схеми з високими ризиками для економіки. Злочини дедалі частіше зосереджуються навколо великих грошових потоків, які перебувають під контролем держави або пов’язаних із нею структур», – наголошує Служба зовнішньої розвідки.

Зокрема, за даними розвідки, важливу роль у збереженні високого рівня економічної злочинності відіграє корупція в органах влади. Найбільше корупційних порушень зафіксовано в будівництві, житлово-комунальному господарстві та військово-промисловому комплексі.

«Зростання збитків на тлі відносно стабільної кількості справ вказує на структурні проблеми російської економіки. Концентрація ресурсів у державному та корпоративному секторах, слабкий контроль за їх використанням і високі корупційні ризики знижують інвестиційну привабливість країни навіть для «дружніх» держав і посилюють залежність економіки від адміністративного розподілу коштів, а не від ринкових механізмів», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.