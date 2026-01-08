Головна Світ Економіка
Санкції не діють: за 10 місяців ЄС імпортував з Росії металу майже на 2 млрд євро

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Санкції не діють: за 10 місяців ЄС імпортував з Росії металу майже на 2 млрд євро
фото з відкритих джерел

Євросоюз продовжує купувати російський метал: за 10 місяців на це витратили 1,7 млрд євро

Євросоюз у січні–жовтні 2025 року імпортував 4,19 млн т продукції гірничо-металургійного комплексу російського походження. Витрати на закупівлю склали €1,72 млрд, пише GMK Center на основі даних Eurostat.

Найбільшу частку імпорту традиційно сформували сталеві напівфабрикати: за десять місяців 2025 року країни ЄС закупили 2,9 млн т цієї продукції, що на 8,4% більше, ніж роком раніше. Найбільшими споживачами російських напівфабрикатів залишалися Бельгія, Італія, Чехія та Данія.

При цьому у жовтні 2025 року імпорт продукції ГМК з Росії до ЄС різко зріс, і сягнув 569,15 тис. т – це максимум від початку року. Загальна виручка російських металургів від експорту до ЄС у жовтні зросла до €221,35 млн.

Раніше Німеччина закликала ЄС негайно припинити ввезення російських сталевих напівфабрикатів, насамперед слябів, які досі не повністю підпадають під санкції – за словами віцеканцлера, міністра фінансів ФРН Ларса Клінґбайля, така «лазівка» в санкційному режимі дозволяє російським компаніям і надалі впливати на ціноутворення в ЄС та послаблює конкурентоспроможність європейських металургів.

Нагадаємо, видання Українська правда провело розслідування і з’ясувало, що  друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, веде активну співпрацю з підприємствами росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС.

