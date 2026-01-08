Євросоюз торік купив зрідженого газу з Росії на мільярди євро

У 2025 році до терміналів ЄС було транспортовано понад 15 млн тонн газу з Ямалу

У 2025 році Російська Федерація заробила 7,2 млрд євро на постачанні до Євросоюзу зрідженого природного газу з Ямалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За даними німецької організації Urgewald, протягом року на європейські термінали потрапило понад 15 млн тонн російського зрідженого природного газу. Частка Євросоюзу в постачання з Ямалу зросла до 76,1% порівняно з 75,4% року раніше.

Як зазначає The Guardian, російський ямальський завод критично залежить від європейської інфраструктури. Для транспортування газу через арктичні льоди використовуються спеціальні криголамні танкери класу Arc7. Без можливості розвантаження або перевантаження в портах ЄС ці кораблі змушені були б обирати набагато довші маршрути до портів в Азії.

Бельгійський порт Зебрюгге став одним із ключових хабів для російського зрідженого природного газу. Дані Urgewald показують, що лише за 2025 рік сюди прибуло 58 суден, які доставили 4,2 млн тонн зрідженого газу. Для порівняння: до всіх китайських портів за той самий період прибуло 51 судно з 3,6 млн тонн.

Проте найбільшим імпортером виявилася Франція – 87 суден доставили 6,3 млн тонн зрідженого природного газу до портів Дюнкерк і Монтуар.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що за результатами 2025 року постачання «Газпрому» до Європи скоротилися ще на 44% – до 18 млрд кубометрів. Обсяги прокачування впали до мінімуму з 1973 року. Рекорд постачань було встановлено у 2018-2019 роках, коли «Газпром» прокачував до європейських країн 170-180 млрд кубометрів.

До слова, за підсумками грудня надходження до бюджету РФ від продажу енергоресурсів могли впасти майже у два рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши близько 410 млрд рублів ($5,17 млрд).