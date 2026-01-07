Китайські нафтопереробні заводи планують замінити венесуельську нафту

Аналітики вважають, що ця домовленість, ймовірно, обмежить постачання венесуельської нафти до Китаю

Трейдери та аналітики повідомляють, що незалежні китайські нафтопереробні заводи планують перейти на важку нафту з Ірану та інших джерел у найближчі місяці, щоб замінити венесуельські поставки. Про це повідомляє Reuters.

Каракас і Вашингтон домовилися про експорт венесуельської нафти до США на суму до 2 млрд доларів, заявив у вівторок президент Дональд Трамп після того, як американські війська затримали венесуельського президента Ніколаса Мадуро на вихідних.

Аналітики вважають, що ця домовленість, ймовірно, обмежить постачання венесуельської нафти до Китаю, зменшивши джерело дешевої нафти для незалежних нафтопереробних заводів, відомих як «чайники».

Найбільший імпортер нафти у світі є основним покупцем нафти зі знижкою, що підпадає під санкції, з Росії, Ірану та Венесуели.

«Драма у Венесуелі найсильніше вдарила по незалежних нафтопереробних заводах Китаю, оскільки вони можуть втратити доступ до важкої нафти зі знижкою», – зазначила аналітик Sparta Commodities Джун Го.

«Однак, оскільки є достатньо російської та іранської сировини, а також венесуельської нафти на воді, ми не передбачаємо, що незалежні нафтопереробні заводи будуть змушені підвищувати ціни на нафту, що не підпадає під санкції, оскільки це, ймовірно, не буде економічно вигідним для них», – додала вона.

За даними Kpler, у 2025 році Китай імпортував 389 тис. барелів венесуельської нафти на день, що становить близько 4% від загального обсягу морського імпорту нафти.

За даними Reuters, щонайменше десяток санкціонованих суден, які завантажилися в грудні, на початку січня покинули води Венесуели, перевозячи близько 12 мільйонів барелів нафти та палива. Однак, як показують дані про перевезення, з 1 січня завантаження для Азії в основних портах Венесуели припинилися.

Нагадаємо, у листопаді Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, замінивши її сировиною із Саудівської Аравії. Згідно з підрахунками Kpler, у цьому місяці Китай імпортує 926 тис. барелів нафти на день з Росії, що на 36% менше, ніж у жовтні, коли постачання досягли 1,45 млн барелів на добу.

Водночас китайські НПЗ збільшили імпорт нафти із Саудівської Аравії на 500 тис. барелів на день, до 1,78 млн барелів на добу, порівняно з 1,2 млн в жовтні.

До слова, кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро приносить перші масштабні результати на морі.

Як повідомляє Bloomberg, дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях.