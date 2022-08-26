Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Французький гігант TotalEnergies залишає Росію після скандалу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Французький гігант TotalEnergies залишає Росію після скандалу
TotalEnergies публічно засудила російське вторгнення в Україну
Фото: Reuters

26 серпня 2022 року TotalEnergies і Новатек підписали остаточну угоду купівлі-продажу

Французька компанія TotalEnergies продає свою частку акцій «Тернефтегазу» російській компанії Novatek TotalEnergies. Про це йдеться у заяві компанії.

«26 серпня 2022 року TotalEnergies і Новатек підписали остаточну угоду купівлі-продажу 49% частки TotalEnergies в «Тернефтегазі». Закриття очікується у вересні 2022 року за звичайних умов», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 6 липня TotalEnergies оголосила про продаж решти 20% акцій у Хар’ягінському нафтовому проекті «Зарубіжнєфті». Цю передачу було завершено 3 серпня 2022 року.

Нагадаємо, TotalEnergies звинуватили у поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, що могло використовуватися російськими військовими для атак в Україні.

До відома, компанія Imax остаточно пішла з Росії.

Теги: санкції Франція скандал газ винищувач росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська компанія тепер щомісяця продає діамантів на понад 250 млн дол
РФ знайшла спосіб обійти санкції, накладені на збут діамантів
24 серпня, 07:28
США розвінчали найпопулярніші міфи російської пропаганди про західні санкції
Російська економіка розвалюється: Держдеп розвіяв міфи роспропаганди про санкції
23 серпня, 09:29
Фуміо Кішіда заявив, що Японія й надалі посилюватиме санкції проти РФ
Премʼєр Японії доручив новому уряду посилювати санкції проти РФ
23 серпня, 08:20

Економіка

Французький гігант TotalEnergies залишає Росію після скандалу
Французький гігант TotalEnergies залишає Росію після скандалу
Північна Македонія готується оголосити про енергетичну кризу
Північна Македонія готується оголосити про енергетичну кризу
Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі зі США – ЗМІ
Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі зі США – ЗМІ
Швейцарський дипломат: пошуки російських грошей тривають
Швейцарський дипломат: пошуки російських грошей тривають
Американський фінансовий гігант Сitigroup оголосив про згортання діяльності у Росії
Американський фінансовий гігант Сitigroup оголосив про згортання діяльності у Росії
Через війну РФ проти України Японія міняє політику щодо атомних станцій
Через війну РФ проти України Японія міняє політику щодо атомних станцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
343K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
77K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
68K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
28K
У кількох областях прогриміли вибухи
26K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
13K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту

Новини

Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Сьогодні, 18:49
Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Сьогодні, 17:25
Міноборони повідомило, в якому стані системи Himars 
Сьогодні, 16:36
Фото з фронту. Разом із бійцями ЗСУ воює незвичний улюбленець
Сьогодні, 15:46
Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Сьогодні, 12:27
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту