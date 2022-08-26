Французький гігант TotalEnergies залишає Росію після скандалу

26 серпня 2022 року TotalEnergies і Новатек підписали остаточну угоду купівлі-продажу

Французька компанія TotalEnergies продає свою частку акцій «Тернефтегазу» російській компанії Novatek TotalEnergies. Про це йдеться у заяві компанії.

«26 серпня 2022 року TotalEnergies і Новатек підписали остаточну угоду купівлі-продажу 49% частки TotalEnergies в «Тернефтегазі». Закриття очікується у вересні 2022 року за звичайних умов», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 6 липня TotalEnergies оголосила про продаж решти 20% акцій у Хар’ягінському нафтовому проекті «Зарубіжнєфті». Цю передачу було завершено 3 серпня 2022 року.

Нагадаємо, TotalEnergies звинуватили у поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, що могло використовуватися російськими військовими для атак в Україні.

До відома, компанія Imax остаточно пішла з Росії.