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Премʼєр Японії доручив новому уряду посилювати санкції проти РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Премʼєр Японії доручив новому уряду посилювати санкції проти РФ
Фуміо Кішіда заявив, що Японія й надалі посилюватиме санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Жодних нових санкцій у Японії поки не обговорювалось

Японія мусить й надалі підтримувати України та чинити тиск на Росію, в тому числі посилюючи санкції. Такі вказівки членам свого уряду дав прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, передає Reuters.

«Японський прем'єр-міністр Фуміо Кішіда дав вказівку міністрам свого кабінету продовжувати дипломатичні дії, в тому числі санкції, проти росії, та допомагати Україні, підтримуючи тісну співпрацю із G7», – йдеться у матеріалі.

Водночас жодних нових санкцій під час зустрічі прем’єр-міністра із урядовцями не обговорювалося.

«Ми продовжимо плідно працювати із G7 та міжнародною спільнотою, виконуючи вказівку прем’єра, й реагуватимемо належним чином», – зазначив міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі.

Як відомо, 10 серпня уряд Японії сьогодні у повному складі пішов у відставку. В той же день прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив новий склад уряду країни.

Нагадаємо, у липні на виборах до верхньої палати японського парламенту Ліберально-демократична партія (ЛДП) прем'єр-міністра Кісіди Фуміо завоювала більше половини місць (119). На виборах у верхню палату парламенту Японії мандат отримала рекордна кількість жінок (35), що на 7 більше, ніж 2019 року.

Теги: росія Японія війна в Україні

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