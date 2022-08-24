Французький нафтогазовий гігант постачає пальне винищувачам РФ – ЗМІ

TotalEnergies отримує дохід від продажу газового конденсату РФ

Нафтогазовий гігант із Франції TotalEnergies бере участь в поставках газового конденсату для виробництва реактивного палива, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським «Новатеком». Ймовірно, авіагас використовувався для забезпечення російських винищувачів, які воюють в Україні. Про це пише газета Le Monde.

У звіті, заснованому на даних енергетичного ринку і складеному за допомогою групи активістів Global Witness, повідомляється, що паливо було вироблено з газового конденсату, що поставляється «Тернефтегазом», в якому Totalenergies володіє майже половиною (49%).

«Le Monde вдалося простежити ланцюжок поставок від Термокарстового газового родовища в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево), на кожній з яких розміщена ескадрилья багатоцільових винищувачів», – повідомляє газета.

Видання викрило, що TotalEnergies отримує дохід від продажу газового конденсату. Він проходить процедуру перероблення та опісля цією продукцією заправляють російські літаки.

«Нафтовий гігант разом із місцевим партнером – «Новатек» – керує родовищем, з якого видобувають газовий конденсат, який після перетворення на гас використовується для заправки російських бойових літаків, які беруть участь у війні в Україні», – пише газета.

Інформацію зібрала неурядова організація Global Witness. З Refinitiv отримали фінансову базу даних. За отриманою інформацією відстежили лангцюги постачання від газового родовища Термокарстове в Сибіру до двох військових авіабаз (Морозовська і Мальчево). На кожній із них розміщувалася ескадрилья багатоцільових винищувачів.

Amnesty International та інші правозахисні групи заявляли, що з цих авіабаз завдавали ударів по цивільному населенню, як от в Маріуполі. На Морозовській і Мальчево дислокуються СУ-25, СУ-30 або СУ-34. «Більшість бомбардувань Маріуполя здійснила бойова авіація, що базувалася в Морозівській, розташованій у Ростовській області. Le Monde зібрала кілька свідчень тих, хто вижив у Маріуполі, про те, що місто бомбардували літаки СУ, які часто кружляли над містом», – йдеться в статті.

TotalEnergies публічно засудила російське вторгнення в Україну. Компанія заявила, що не приймає рішень стосовно видобутку конденсату «Новатеком» і не контролює продажі. Акціонер приймає рішення самостійно. «Мажоритарні пороги залежать від характеру рішень», – заявили в TotalEnergies, визнаючи де-факто можливість блокувати певні рішення.

Нагадаємо, триває сто вісімдесят друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Сьогодні день особливо багатий на повітряні тривоги.