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    Компанія Imax остаточно пішла з Росії

    Компанія Imax остаточно пішла з Росії
    фото з відкритих джерел

    Усіх співробітників компанії в РФ звільнено

    Компанія Imax, що надає кінематографічну систему для кінотеатрів, пішла з Росії – з 1 червня 2022 року її місцевий офіс закритий, а співробітників звільнено. У Росії вона мала 49 залів. Про це повідомляє Крим.Реалії.

    Зазначається, що останнім днем присутності компанії в РФ було 31 травня.

    «Я готовий підтвердити, що корпорація Imax пішла з Росії. Останнім днем її офіційного представництва та роботи тут було 31 травня. Усіх співробітників звільнено, відповідно, керівництво корпорації в особі віце-президента зі Східної Європи, Індії та Близького Сходу, який базувався у Москві, переїхав до Лондона. Корпорація Imax з 1 червня 2022 року в Росії більше не працює», – наводить видання слова члена ради Асоціації власників кінотеатрів Романа Ісаєва.

    У коментарі Інтерфаксу він зазначив, що серед причин відходу компанії з РФ – «відсутність контенту у форматі Imax, який можна випускати».

    Imax Corporation – канадська компанія, що займається технологіями розваг, її спеціалізація – кінотехнології та широкоформатні кінопрезентації. Штаб-квартира знаходиться в Онтаріо. Imax має понад 1500 кінотеатрів більш ніж у 80 країнах. У Росії мережа Imax мала 49 залів.

    Раніше повідомлялося, що кінокомпанія Universal Pictures оголосила про остаточне припинення своєї діяльності у Росії.

    Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Компанія Imax остаточно пішла з Росії