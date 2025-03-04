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Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
Індія будує найдовший у світі газопровід для зменшення витрат і аварій
фото: constructionworld.in

Індія витратить на найдовший у світі газопровід $1,3 млрд

Індія в червні 2025 року планує ввести в експлуатацію найдовший газопровід у світі – 2800 км. Проєкт вартістю $1,3 млрд замінить тисячі бензовозів та змінить ринок енергоресурсів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Construction World.

До червня 2025 року державні нафтопереробні підприємства Індії мають намір повністю ввести в експлуатацію найдовший у світі трубопровід для зрідженого нафтового газу (LPG). Проєкт, вартістю $1,3 млрд, спрямований на зниження витрат на транспортування палива та запобігання ДТП.

Трубопровід довжиною 2800 км, прокладений компаніями Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum, простягнеться від Кандлі на західному узбережжі до Горахпура на півночі Індії. Перший етап буде запущено в березні, а повноцінні операції очікуються до середини року, зазначає видання. 

Новим трубопроводом щорічно перекачуватиметься 8,3 млн тонн зрідженого нафтового газу, що становить чверть всього споживання країни. Такий крок знизить транспортні ризики, здешевить логістику та вплине на світові ціни на пальне. «Серед іншого ця зміна спрямована на попередження таких інцидентів, як нещодавня аварія танкера в Коїмбаторі та смертельна аварія в грудні в Джайпурі, в результаті якої загинули 20 людей і 45 отримали поранення», – нагадало Construction World.

Попит на зріджений газ в Індії, який в основному використовується для домашнього приготування їжі, зріс на 80% за останнє десятиліття до 29,6 млн тонн у 2024 фінансовому році.

Нагадаємо, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дійшли домовленості укласти угоду про вільну торгівлю між ЄС та Індією до кінця 2025 року. 

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Теги: економіка ринок Індія рекорд аварія пальне

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