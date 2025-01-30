Нафтовий шок для Росії. Китай і Індія скорочують імпорт – що далі?

Як зупинка закупівель російської нафти Китаєм та Індією вплине на війну?

Китай та Індія зупинили закупівлю російської нафти через нові санкції та стрімке зростання витрат на транспортування. Що це означає на практиці?

У 2024 році Китай та Індія купували майже половину всієї російської нафти: 36% імпорту Індії та 20% імпорту Китаю. Тепер постачання до Китаю впало до шестимісячного мінімуму – лише 717 тисяч барелів на день, а в Індії перебої досягають 450 тисяч барелів щодоби.

Що ж сталося? США ввели жорсткі санкції на російські танкери, що перевозять 42% експорту нафти. Це викликало стрибок цін на фрахт, який зробив російську нафту надто дорогою для ключових партнерів. Індійські нафтопереробні заводи вже шукають альтернативу у країнах Близького Сходу, Африки та США.

Коли російська економіка відчує удар? Нафтові доходи становлять близько половини бюджету Росії. Зменшення експорту до Індії та Китаю поставить російську економіку під серйозний тиск уже у найближчі місяці. До кінця весни Росія може зіткнутися з бюджетним дефіцитом, а це ускладнить фінансування війни.

Без стабільних нафтових доходів Росія втратить ключове джерело фінансування війни, а це означає проблеми з утриманням армії, постачанням зброї та техніки. Зростання цін на фрахт і санкції на танкери змушують навіть лояльні країни, як Китай та Індія, переорієнтовуватися на інших постачальників.

Безумовно РФ шукатиме обхідні шляхи та й запас міцності є, але у цілому тенденція не надто втішна для агресора.

Тож нові санкції створюють ефект «снігової кулі», де кожен новий барель російської нафти стає дорожчим і менш доступним для покупців. І це добре, Зеленський з самого початку закликав до тиску саме у цій сфері, і як показує практика, це дієвий крок, на який варто було піти раніше.