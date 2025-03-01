Надмірне регулювання через пільгові поставки газу може зірвати імпорт наступної зими – Прокіп
Зарегульований ринок газу загрожує стабільному постачанню наступної зими – експерт
Наступний опалювальний сезон може стати серйозним викликом для України через падіння видобутку газу та ризики дорогого імпорту. Причиною цього є масовані атаки окупантів на газову інфраструктуру та надмірне регулювання ринку через механізм пільгових поставок. Про це заявив експерт з питань енергетики Інституту майбутнього Адріан Прокіп.
За даними західних медіа, удари по газовидобувних об’єктах у 2025 році вже призвели до падіння видобутку на 40%. Експерт наголошує, що це значно загострило проблему балансу газу в Україні.
«Минулого року стратегією «Нафтогазу» та уряду було пройти зиму на запасах газу власного видобутку – обсяги імпорту газу протягом минулого року були мінімальними… Проте на наступну зиму покладатись лише на власний видобуток вже не вдасться, а натомість потрібно думати про організацію імпорту потрібних об’ємів газу у потрібні періоди», – зазначив Прокіп.
На думку експерта, організація імпорту ускладнена через те, що діюча модель регулювання цін стала нежиттєздатною.
«Повномасштабна війна викривила ринок газу в Україні, не говорячи, що він і до того був спотвореним надмірним регулюванням через механізми ПСО (покладення спеціальних обов’язків на окремі компанії, щоб субсидувати ціну газу для широкої категорії споживачів)», – наголосив експерт.
За його словами, сьогодні в Україні діє неефективна модель, де значна частина споживачів отримує газ за штучно заниженими тарифами, у той час як реальна вартість імпортного газу може бути у 3-4 рази вищою.
Він застеріг, що збереження такої моделі може призвести до ситуації, коли навіть при наявності технічних можливостей для імпорту газ фізично не постачатиметься в країну через економічну невигідність.
«Уже сьогодні треба думати як проходити наступну зиму. Фактично у нас відбувається зміна парадигми від «пройти зиму на власному газі» до «вчасно імпортувати потрібні обсяги газу». А проблемою є те, що точно спланувати потребу в імпорті буде вкрай складно», – резюмував експерт.
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