Надмірне регулювання через пільгові поставки газу може зірвати імпорт наступної зими – Прокіп

Зарегульований ринок газу загрожує стабільному постачанню наступної зими – експерт

Наступний опалювальний сезон може стати серйозним викликом для України через падіння видобутку газу та ризики дорогого імпорту. Причиною цього є масовані атаки окупантів на газову інфраструктуру та надмірне регулювання ринку через механізм пільгових поставок. Про це заявив експерт з питань енергетики Інституту майбутнього Адріан Прокіп.

За даними західних медіа, удари по газовидобувних об’єктах у 2025 році вже призвели до падіння видобутку на 40%. Експерт наголошує, що це значно загострило проблему балансу газу в Україні.

«Минулого року стратегією «Нафтогазу» та уряду було пройти зиму на запасах газу власного видобутку – обсяги імпорту газу протягом минулого року були мінімальними… Проте на наступну зиму покладатись лише на власний видобуток вже не вдасться, а натомість потрібно думати про організацію імпорту потрібних об’ємів газу у потрібні періоди», – зазначив Прокіп.

На думку експерта, організація імпорту ускладнена через те, що діюча модель регулювання цін стала нежиттєздатною.

«Повномасштабна війна викривила ринок газу в Україні, не говорячи, що він і до того був спотвореним надмірним регулюванням через механізми ПСО (покладення спеціальних обов’язків на окремі компанії, щоб субсидувати ціну газу для широкої категорії споживачів)», – наголосив експерт.

За його словами, сьогодні в Україні діє неефективна модель, де значна частина споживачів отримує газ за штучно заниженими тарифами, у той час як реальна вартість імпортного газу може бути у 3-4 рази вищою.

Він застеріг, що збереження такої моделі може призвести до ситуації, коли навіть при наявності технічних можливостей для імпорту газ фізично не постачатиметься в країну через економічну невигідність.

«Уже сьогодні треба думати як проходити наступну зиму. Фактично у нас відбувається зміна парадигми від «пройти зиму на власному газі» до «вчасно імпортувати потрібні обсяги газу». А проблемою є те, що точно спланувати потребу в імпорті буде вкрай складно», – резюмував експерт.