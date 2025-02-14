14-річний хлопець з Індії вражає своїми надшвидкими розумовими обчисленнями

Школяр з Індії, якого називають «хлопець-калькулятор», встановив шість світових рекордів за один день. Про це пише UPI.

14-річний Аар'ян Шукла з індійського штату Махараштра встановив шість світових рекордів Гіннеса за один день, підтвердивши свої неймовірні здібності в усних обчисленнях.

Хлопчик покращив свої попередні досягнення та зміцнив статус одного з найталановитіших математиків у світі. Серед його нових досягнень: додавання 100 чотиризначних чисел за 30,9 секунди, додавання 200 чотиризначних чисел за 10-значне за 10-значне 9 секунд, множення двох восьмизначних чисел за 2 хвилини 35,41 секунд.

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Аар'ян уперше потрапив до Книги рекордів Гіннеса рік тому, коли склав 50 п'ятизначних чисел за 25,19 секунд на зйомках італійського телешоу. З того часу він продовжує вдосконалювати свої навички, приділяючи математиці 5-6 годин щодня. Батько хлопчика зізнався, що родина не може пояснити, звідки у сина такі здібності.

«Ми звичайна родина. Аар'ян – один на мільярд, але ми не вважаємо себе родиною математичних геніїв», – сказав чоловік.

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