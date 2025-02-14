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«Хлопець-калькулятор» встановив шість світових рекордів за один день

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Аарян Шукла, 14-річний математичний геній, живе у штаті Махараштра, в Індії
фото із відкритих джерел

14-річний хлопець з Індії вражає своїми надшвидкими розумовими обчисленнями

Школяр з Індії, якого називають «хлопець-калькулятор», встановив шість світових рекордів за один день. Про це пише UPI.

14-річний Аар'ян Шукла з індійського штату Махараштра встановив шість світових рекордів Гіннеса за один день, підтвердивши свої неймовірні здібності в усних обчисленнях.

Хлопчик покращив свої попередні досягнення та зміцнив статус одного з найталановитіших математиків у світі. Серед його нових досягнень: додавання 100 чотиризначних чисел за 30,9 секунди, додавання 200 чотиризначних чисел за 10-значне за 10-значне 9 секунд, множення двох восьмизначних чисел за 2 хвилини 35,41 секунд.

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Допис, поширений Gulf Daily News (@gdnonline)

Аар'ян уперше потрапив до Книги рекордів Гіннеса рік тому, коли склав 50 п'ятизначних чисел за 25,19 секунд на зйомках італійського телешоу. З того часу він продовжує вдосконалювати свої навички, приділяючи математиці 5-6 годин щодня. Батько хлопчика зізнався, що родина не може пояснити, звідки у сина такі здібності.

«Ми звичайна родина. Аар'ян – один на мільярд, але ми не вважаємо себе родиною математичних геніїв», – сказав чоловік.

Нагадаємо, американка, яка відростила найдовшу бороду серед жінок, тепер володарка нового титулу Книги рекордів Гіннеса. Ерін Ганікатт має найдовші вуса серед представниць жіночої статі. Її кучеряві руді вуса мають довжину 31 см. 

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Теги: Індія рекорд чоловік Книга рекордов Гиннесса батько

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